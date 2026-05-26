ABD Başkanı Trump'tan Demokratlara ve ABD basınına İran eleştirisi

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat siyasetçileri ve bazı ABD medya kuruluşlarını, İran konusunda başarılarını görmezden gelmekle suçladı. Trump, New York Times, Wall Street Journal ve CNN'i hedef alarak sert ifadeler kullandı.

Başkan Trump, ABD'nin İran ile savaşta başarılı olduğuna ikna olmayan New York Times, Wall Street Journal ve CNN'i hedef aldığı paylaşımında, "Demokratlar ve medya yollarını tamamen şaşırmış durumdalar, resmen delirdiler." ifadelerine yer verdi.

Hürmüz Boğazı'ndaki sürece ilişkin eleştirilere tepki gösteren Trump, "İran, ABD karşısında yenilgilerini kabul edip teslim olsa, donanmasını ve hava kuvvetlerini tamamen kaybettiğini kabul etse, tüm ordusu silahlarını yere bırakıp ellerini kaldırarak beyaz bayrak açsa ve her biri, 'Teslim oluyorum.' diye bağırsa bile ABD basını bu savaşı İran'ın kazandığını yazabilir." ifadesini kullandı.

Trump, İran'a yönelik ABD saldırılarının başlamasından bu yana, sosyal medya hesabı üzerinden ve basın toplantılarında sözlü olarak Demokratların ve ABD basınının bu konudaki sert eleştirilerine aynı şekilde cevap veriyor.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
