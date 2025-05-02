Trump'tan 250. Yıl Dönümünde Askeri Geçit Töreni Talimatı

Trump'tan 250. Yıl Dönümünde Askeri Geçit Töreni Talimatı
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ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusunun kuruluşunun 250. yıl dönümü için 14 Haziran'da Washington'da büyük bir askeri geçit töreni düzenlenmesi talimatını verdi. Törende askeri birlikler, gaziler ve askeri öğrencilerin yer alması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerikan ordusunun kuruluşunun 250. yıl dönümü anısına 14 Haziran'da başkent Washington'da askeri geçit töreni düzenlenmesi talimatı verdiği bildirildi.

Amerikan Fox News kanalının verdiği habere göre Trump, kendisinin de doğum günü olan 14 Haziran'da büyük bir askeri geçit töreni düzenleme talimatı verdi.

Buna göre Washington'da düzenlenecek büyük askeri geçitte, halen görevde olan birçok askeri birliğin yanı sıra gaziler ve askeri öğrenciler de yer alacak.

ABD ordusunun kuruluşunun 250. yıl dönümü anısına gerçekleştirilecek geçit töreninin, aynı zamanda Trump'ın da doğum günü olan 14 Haziran'da yapılmasının planlandığı belirtildi.

Trump, daha önceki açıklamalarında bu tür bir askeri geçit töreni yapmayı ve ABD ordusunun gücünü daha fazla göstermek istediğini ifade etmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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