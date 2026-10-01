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Trump, Şi ile 20 yıl hapis cezalı Jimmy Lai konusunu ele aldıklarını belirtti

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ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Washington ziyaretinde 20 yıl hapis cezasına çarptırılan muhalif medya patronu Jimmy Lai konusunu ele aldıklarını belirtti. Trump, Oval Ofis'te Lai'nin serbest bırakılması sorusuna 'Konuştuk' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Washington ziyareti sırasında, 20 yıl hapis cezasına çarptırılan muhalif medya patronu Jimmy Lai konusunu ele aldıklarını belirtti.

Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde kapatılan Apple Daily gazetesinin kurucusu, "halkı isyana teşvik" ve "dış güçlerle işbirliği" suçlarından 20 yıl hapse çarptırılan muhalif medya patronu Jimmy Lai hakkında açıklamalarda bulundu.

Trump, Şi'nin Washington'a yaptığı 3 günlük resmi ziyaretinde Lai'nin serbest bırakılmasının gündeme gelip gelmediği sorulduğunda, "Konuştuk ve bence oldukça önemli görüşmeler yaptık, umuyorum ki görüşmeler verimli olmuştur." dedi.

Apple Daily'nin kapatılması

Hong Kong polisi, Ağustos 2020'de Apple Daily ile çatı şirketi Next Digital'in ofislerine baskın düzenleyerek Jimmy Lai ile 6 gazete yöneticisini, "ulusal güvenlik yasasını ihlal ettikleri" ve "dış güçlerle işbirliği yaptıkları" gerekçesiyle gözaltına almıştı.

Mal varlıkları dondurulan, yöneticileri ve editörleri gözaltına alınan gazete, Haziran 2021'de kapanmıştı.

Lai, daha önce şirketle ilgili soruşturmada kira sözleşmelerinde tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle açılan davada 5 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hong Kong Yüksek Mahkemesi tarafından şubatta, Lai'ye "halkı isyana teşvik" ve "dış güçlerle işbirliği" suçlarından yargılandığı davada 20 yıl hapis cezası verilmişti.

Kaynak: AA
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