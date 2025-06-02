Trump, Rusya-Ukrayna Görüşmesine Katılmaya Açık

Trump, Rusya-Ukrayna Görüşmesine Katılmaya Açık
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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Trump'ın Rusya ve Ukrayna liderlerinin bulunması durumunda Türkiye'deki olası bir görüşmeye katılmaya açık olduğunu ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya ve Ukrayna liderlerinin yer alması durumunda Türkiye'deki olası bir görüşmeye katılmaya açık olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerini değerlendirdi.

Leavitt, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, Başkan Trump, (Rusya) Devlet Başkanı (Vladimir) Putin ve (Ukrayna) Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy'in İstanbul'da bir araya gelmesinin zamanının geldiğini söylüyor. Trump bunu destekler mi ve bu katılacağı bir şey olur mu?" şeklindeki bir soruyu yanıtladı.

ABD'li Sözcü, "Başkan, eğer böyle bir şey olursa buna açık olduğunu söyledi ancak her iki liderin ve her iki tarafın da masaya oturmasını istiyor. Bugün Başkan Trump'ın ısrarı üzerine bunu yaptıklarını gördük. Ancak Başkan'ın bu görüşmeler ve orada olanlar hakkında ne düşündüğü konusunda sözü kendisine bırakacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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