Trump, Nijerya'nın kuzeybatısında DEAŞ hedeflerine yönelik saldırı düzenlendiğini açıkladı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Nijerya'nın kuzeybatısında DEAŞ ile bağlantılı hedeflere karşı düzenlenen saldırıyı duyurdu. Trump, Hristiyanları hedef alan terör olaylarına karşı önlemler alınacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Nijerya'nın kuzeybatısında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı hedeflere karşı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabından, kendi emriyle Nijerya'nın kuzeybatısında saldırı düzenlendiğini açıkladı.

DEAŞ hedeflerinin "özellikle Hristiyanları hedef aldığını" belirten Trump, daha önce bu konuda uyarıda bulunduğunu ve uyulmazsa "bedelinin ağır olacağını söylediğini" ifade etti.

Trump, saldırıda teröristlerin öldürüldüğünü kaydederek, "Hristiyanların öldürülmesinin devam etmesi halinde" bu saldırıların daha fazlasının olacağı uyarısında bulundu.

Trump'ın Nijerya'yı hedef alan açıklamaları ve tepkiler

ABD Başkanı Trump, 31 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hristiyanlara yönelik katliamlar" nedeniyle Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülke" ilan etmiş, daha sonra yaptığı paylaşımda da Nijerya'ya ABD yardımlarının kesileceği ve askeri saldırı yapılabileceği uyarısında bulunmuştu.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinin dini baskıya tolerans göstermediğini söyleyerek ABD'nin Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülkeler" listesine dahil etmesine tepki göstermişti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu da (ECOWAS), terörist grupların sadece Hristiyanları hedef aldığı iddiasının doğru olmadığını vurgulamış, bu grupların bölgedeki tüm Müslüman, Hristiyan ve diğer dinlere mensup masum sivilleri hedef aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
