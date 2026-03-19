ABD Başkanı Trump, Netanyahu'ya "İran'ın petrol ve doğalgaz sahalarına saldırmamasını" söylediğini belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, İran'a ait petrol ve doğalgaz sahalarına saldırmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Hürmüz Boğazı konusundaki NATO ülkelerine tepkisini dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, " İran'a ait petrol ve doğalgaz sahalarına saldırmamasını" söylediğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'yi Beyaz Saray'da kabul ederken, Oval Ofis'te basına açık görüşmede İran gündemini değerlendirdi.

Trump, Amerikan askerlerinin İran'a ayak basıp basmayacağı konusunda net bir değerlendirme yaparak, "Herhangi bir ABD askerlerini göndermiyorum, göndersem size söylemezdim ama göndermiyorum." dedi.

İsrail'in İran'a ait petrol tesislerini hedef alması konusundaki görüşü sorulan Trump, bu konuyu İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştüğünü söyledi.

Trump, "Ona bunu yapma dedim. O da yapmayacak. Biz bağımsız ülkeleriz, çok iyi anlaşıyoruz, koordineli çalışıyoruz, ama bazen o (Netanyahu) bir şey yapıyor ve ben bundan hoşlanmıyorsam, artık bunu yapmıyoruz." şeklinde konuştu.

Trump'tan NATO'ya Hürmüz Boğazı tepkisi

Öte yandan Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda ABD'ye destek olmayacaklarını açıklayan NATO ülkelerine tekrar tepki göstererek, bu konuda hayal kırıklığı yaşadığını vurguladı.

NATO'dan farklı olarak Japonya'nın kendilerine İran konusunda yardımcı olacağını düşündüğünü kaydeden Trump, "NATO'ya gelince, Hürmüz Boğazı'nı savunmamıza yardım etmek istemiyorlar, oysa buna en çok ihtiyaç duyanlar onlar." değerlendirmesini yaptı.

İran'a ait Hark Adası'nı isteseler kısa sürede ele geçirebileceklerini savunan ABD Başkanı, adadaki petrol boru hatlarına ve altyapıya zarar vermek istemedikleri için adaya dokunmadıklarını savundu.

Trump, İran'ın nükleer silah edinmeye çok yaklaştığı yönündeki söylemini yineleyerek, "Bu geçici askeri müdahaleyi yapmak zorundaydık. İran tüm Orta Doğu için bir tehditti ve bunu herkes biliyordu. İran'da neler olup bittiğini görüyordum, bu geçici askeri müdahaleye başlamak hiç hoşuma gitmiyordu ama bunu yapmak zorundaydık." dedi.

ABD Başkanı, "İsterseniz bu işi iki saniyede bitirebilirsiniz. Ama biz çok sağduyulu davranıyoruz." yorumunu yaptı.

Pentagon'un 200 milyar dolarlık ilave kaynak talebi

Bir muhabirin, "Madem savaşı ABD neredeyse kazandı, neden Pentagon 200 milyar dolar ilave bütçe istiyor?" sorusunu yanıtlayan Trump, bütçenin sadece İran'la ilgili olmadığını belirtti.

ABD ordusunun "çalkantılı" bir dünyada güçlü olması gerektiğini belirten ABD Başkanı, "Bunu, İran'la ilgili konuştuğumuz durumların ötesinde birçok nedenden dolayı istiyoruz." dedi.

Başbakan Takaiçi'den Trump'a destek

Diğer yandan, Japonya Başbakanı Takaiçi ise Japonya olarak ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına destek verdiklerini ifade ederek, "İran'ın nükleer silah edinmesine asla izin verilmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın Körfez ülkelerine düzenlediği misilleme saldırılarını ve Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasını kınadıklarını aktaran Takaiçi, "Aslında çok ciddi bir güvenlik krizi ile karşı karşıyayız, bu gelişmeler nedeniyle küresel ekonomi şu anda büyük bir darbe almak üzere. Ancak bu durumda bile, dünyada barışı sağlayabilecek tek kişinin Başkan Trump olduğuna inanıyorum. Bunu başarmak için uluslararası toplumdaki ortaklarımıza ulaşmaya hazırım." diye konuştu.

Trump'tan Pearl Harbor esprisi

ABD Başkanı Trump, bir Japon muhabirin, "Neden İran'a yönelik saldırılarla ilgili Japonya dahil müttefiklerinize hiç haber vermediniz?" şeklindeki sorusuna esprili bir şekilde, "Bunun sürpriz olmasını istedik, sürpriz konusunda Japonya'dan daha çok bilen kim var? Siz neden Pearl Harbor hakkında bir şey demediniz?" yanıtını verdi.

Trump'ın Pearl Harbor yanıtına ABD heyetinde bulunanlar gülerken, Japon heyetinin şaşkınlığı kameralara yansıdı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
