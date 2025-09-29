Trump - Netanyahu görüşmesi öncesi Beyaz Saray'dan açıklama: Gazze ile ilgili anlaşmaya çok yakınız

ABD Başkanı Donald Trump, bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşecek. Görüşme öncesinde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Gazze'deki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik yürütülen müzakerelerde "anlaşmaya çok yakın" olunduğu belirtildi. Açıklamada, "Her iki tarafın da kabul etmesini umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

TRUMP'IN GAZZE PLANI NE?

Trump'ın planı hakkında basına bazı bilgiler sızdı. Bu bilgilere göre;