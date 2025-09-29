Haberler

Trump - Netanyahu görüşmesi öncesi Beyaz Saray'dan açıklama: Gazze ile ilgili anlaşmaya çok yakınız

Güncelleme:
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün İsrail Başbakanı Netanyahu ile yapacağı görüşme öncesinde Gazze konusunda yürütülen müzakerelerde "anlaşmaya çok yaklaşıldığını" açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşecek. Görüşme öncesinde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Gazze'deki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik yürütülen müzakerelerde "anlaşmaya çok yakın" olunduğu belirtildi. Açıklamada, "Her iki tarafın da kabul etmesini umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

TRUMP'IN GAZZE PLANI NE?

Trump'ın planı hakkında basına bazı bilgiler sızdı. Bu bilgilere göre;

  • Hamas ve İsrail kabul ettikten sonra saldırılar duracak ve 48 saat sonra Gazze'deki sağ ve ölü tüm İsrailli esirler teslim edilecek.
  • Gazze, teknokratlardan oluşan bir geçici yönetim tarafından yönetilecek; bir barış gücü ile güvenlik sağlanacak ve güvenliğin sağlandığı alanlardan İsrail ordusu kademeli olarak tamamen çekilecek.
  • Geçici yönetim Gazze'yi, Ramallah yönetimi gerekli reformları yaptıktan sonra devredecek. Hamas silah bırakacak ve İsrail bölgede kalmak isteyen Hamas yöneticilerine dokunamayacak, başka ülkelere gitmek isteyen yöneticilere izin verilecek.
  • Gazze'deki Filistinlilerin bölgede kalması teşvik edilecek göçe zorlanmayacak. Yine de gitmek isteyenler gitse bile geri dönebilecek.
Olgun Kızıltepe
