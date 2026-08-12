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Trump: Medicaid reşit olmayanların cinsiyet değiştirme ameliyatlarını karşılamayacak

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ABD Başkanı Trump, Medicaid'in reşit olmayanlar için cinsiyet değiştirme ameliyatları ve hormon tedavilerini karşılamayacağını duyurdu. Trump, bu uygulamaların çocuklara geri dönüşü olmayan zararlar verdiğini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, düşük gelirli bireylere sağlık hizmeti sağlayan Medicaid programının reşit olmayan bireyler için cinsiyet değiştirme ameliyatlarını ve hormon tedavilerini karşılamayacağını bildirdi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Medicaid programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, talimatı üzerine Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz'ün, programın reşit olmayan bireyler için cinsiyet değiştirme ameliyatlarını ve hormon tedavilerini karşılamayacağını duyurduğunu belirtti.

Trump, "Masum çocuklarımızın, genç bedenlerine akıl almaz ve geri dönüşü olmayan zararlar veren bu barbarca ameliyatlara ve uygulamalara maruz kalmaları için para ödemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Amerikan çocuklarını koruyacaklarını" belirten Trump, "Lütfen kasım ayındaki ara seçimlerde oyunuzu kullanırken bunu unutmayın." değerlendirmesine yer verdi.

Kaynak: AA
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