Haberler

Trump, Maduro'nun yakalanmasına yönelik operasyonu "başarılı" olarak değerlendirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonun son derece başarılı olduğunu açıkladı. Operasyonun, Delta Force tarafından düzenlendiği ve iyi bir planlama ile askeri unsurlar sayesinde başarıya ulaşırıldığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasına yönelik operasyonun "son derece başarılı" olduğunu belirtti.

New York Times'a konuşan Trump, operasyonun başarısının iyi bir planlama ve sahadaki askeri unsurlar sayesinde sağlandığını savundu.

Trump, "Çok iyi bir planlama vardı, çok güçlü ve çok yetkin askerler görev aldı. Açıkçası son derece başarılı bir operasyondu." ifadelerini kullandı.

Operasyon için ABD Kongresinden yetki alıp almadığı ve Venezuela'ya ilişkin bundan sonraki adımların ne olacağına ilişkin sorulara ise Trump, bu konuları Mar-a-Lago'da düzenleyeceği basın toplantısında konuşacağını söyledi.

Operasyonu Delta Force özel birliği gerçekleştirdi

CBS News'e konuşan ABD'li yetkililer, Maduro'nun yakalanmasına yönelik operasyonun, ABD ordusunun seçkin birliklerinden Delta Force tarafından düzenlendiğini bildirdi.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyulmuştu.

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, saldırılardan ABD sorumlu tutulmuş ve Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı belirtilmişti.

Trump da Venezuela'da geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aydın'da üniversite öğrencisine 'Cumhurbaşkanına hakaret' tutuklaması

Üniversite öğrencisinin sosyal medya paylaşımları pahalıya patladı
ABD Venezuela'dan ne istiyor? İşte saldırıların perde arkası

ABD Venezuela'dan ne istiyor? İşte saldırıların perde arkası
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme

Para transferinde çok tartışılan uygulama ertelendi
Okullarsa suçiçeği vakalarında artış! Bu belirtiler varsa dikkat

Okullarda kırmızı alarm! Vakalarda artış başladı
Aydın'da üniversite öğrencisine 'Cumhurbaşkanına hakaret' tutuklaması

Üniversite öğrencisinin sosyal medya paylaşımları pahalıya patladı
1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti kamerada

Eve kamera yerleştiren baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama! ABD basını: Saldırı emrini Trump verdi

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar