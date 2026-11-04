Trump, Lawler'a destek çağrısı yaptı, Guam'da Tony Ada'yı tebrik etti

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(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, New York'taki Kongre seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Mike Lawler'a destek çağrısında bulunurken, Guam'daki valilik seçimlerinde Cumhuriyetçi Tony Ada'nın kazandığı yönündeki erken açıklamayı değerlendirdi. Cumhuriyetçilerin Guam Senatosunda da çoğunluğu elde ettiğini belirten Trump, "Umarım bu, gelecekte yaşanacakların bir işareti olur" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı art arda paylaşımlarda New York ve Guam'daki seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. New York'ta Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Mike Lawler'a oy verilmesi çağrısında bulunan Trump, Guam'dan gelen erken seçim sonuçlarını da değerlendirdi.

"MİKE LAWLER, ANTİSEMİTİZMLE MÜCADELEDE GÜÇLÜ BİR LİDER OLDU"

New York'un Monsey bölgesindeki Yahudi toplumunun 2024 başkanlık seçimlerinde kendisine büyük destek verdiğini belirten Trump, Lawler'ın bölgedeki çalışmalarını övdü.

Trump, "Kongre Üyesi Mike Lawler, Yahudi cemaatinin çok değerli bir dostu ve antisemitizmle mücadelede güçlü bir lider olmuştur. En kritik anlarda topluluğun yanında durmuş, nefrete karşı sesini yükseltmiş ve din özgürlüğü ile okul seçimi haklarını savunmuştur" ifadelerini kullandı.

Lawler'ın Eyalet Senatörü Bill Weber ile birlikte seçmenlerin taleplerini savunmayı sürdüreceğini belirten Trump, "Her oy önemlidir. Bugün sesinizi duyurun. Kongre için Mike Lawler'a oy verin. Sizi asla yalnız bırakmayacaktır!" çağrısında bulundu.

GUAM'DAKİ SEÇİMLER İÇİN TONY ADA'YI TEBRİK ETTİ

Trump, bir diğer paylaşımında ise Guam'daki valilik seçimlerinde Cumhuriyetçilerin zafer kazandığı yönündeki erken açıklamaya dikkat çekti.

Guam'ı Demokratların güçlü olduğu bir bölge olarak nitelendiren Trump, "Her zaman güçlü bir Demokrat kalesi olarak görülen Guam'da, valilik koltuğu için Cumhuriyetçilerin zaferine dair erken bir açıklama yapıldı. Tony Ada'yı tebrik ediyoruz!" dedi.

"UMARIM BU, GELECEKTE YAŞANACAKLARIN BİR İŞARETİ OLUR"

Guam Senatosunda da Cumhuriyetçilerin çoğunluğu elde ettiğini belirten Trump, seçim sonuçlarını partisinin geleceği açısından değerlendirdi.

Trump, "Ayrıca, Cumhuriyetçiler Eyalet Senatosu'nda çoğunluğu elde etti. Vay canına, umarım bu, gelecekte yaşanacakların bir işareti olur!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA