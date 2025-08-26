Trump, Kim Jong Un ile Yeniden Görüşmeyi Umuyor

WASHINGTON, 26 Ağustos (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile bu yılın sonlarında bir araya gelebileceğini söyledi.

Trump, pazartesi günü konuk Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ile görüşmesinin öncesinde Beyaz Saray'da gazetecilere hitap ederken Kim ile "ilişkilerinin çok iyi" olduğunu belirterek, kendisiyle tekrar görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Trump, "Onunla gerçekten çok iyi anlaşıyorum. Ülkesinin büyük, muazzam bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum" dedi.

İlk kez Haziran 2018'de Trump'ın ilk başkanlık döneminde Singapur'da bir araya gelen Trump ve Kim, ABD ile Kuzey Kore arasındaki ilk zirveyi gerçekleştirmişti. İkili, Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de ve haziran ayındaysa Kuzey Kore ve Güney Kore sınırındaki Panmunjom köyünde tekrar bir araya gelmişti.