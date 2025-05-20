Trump, Kadın ve Çocukları Korumaya Yönelik 'İnternetten Kaldır Yasası'nı İmzaladı

Trump, Kadın ve Çocukları Korumaya Yönelik 'İnternetten Kaldır Yasası'nı İmzaladı
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ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump’ın girişimiyle hazırlanan ve internet üzerinden yapay zeka kullanılarak kadın ve çocukların istismarını önlemeyi amaçlayan 'İnternetten Kaldır Yasası'nı imzaladı. Yasa, bu tür müstehcen içeriklerin üretimini ve paylaşımını yasaklıyor ve ihlal edenlere üç yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump'ın girişimiyle Kongre'den geçen internet üzerinde yapay zeka kullanılarak özellikle kadın ve çocukların istismar edilmesinin önüne geçecek "İnternetten Kaldır Yasası" adlı tasarıyı imzalayarak yürürlüğe soktu.

Trump, Beyaz Saray bahçesinde düzenlenen imza törenindeki konuşmasında bu yasanın alanında ilk olduğuna dikkati çekti.

İnternet ortamında ilgili kişinin bilgisi olmadan yapay zekayla "korkunç" fotoğraflar üretilip paylaşıldığını belirten Trump, "Yapay zeka görüntü üretiminin yükselişiyle birlikte sayısız kadın ve çocuk derin sahteciliklerle, iradeleri dışında dağıtılan bu müstehcen görüntülerle taciz edildi. Bu yanlış ve çok korkunç, bugün bunu tamamen yasa dışı hale getiriyoruz." dedi.

Trump, bu yasayı ihlal edenlerin 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunarak, ayrıca bu görüntüleri yayınlayan çevrim içi platformların da bunları derhal kaldırma sorumluluğu bulunduğunu aktardı.

Çevrim içi cinsel istismara müsamaha göstermeyeceklerini vurgulayan Trump, "Bu, özellikle de daha önce hiç kimsenin görmediği düzeylerde devam ediyor, gittikçe kötüleşiyor ve umarım bu yasanın bunu durduracağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Trump, söz konusu yasanın Senato'da 99, Temsilciler Meclisi'nde de 408 "evet" oyuyla ezici çoğunlukla geçmesine de dikkati çekerek, "First lady, bu yasayla Kongre'de partiler üstü çalışmanın mümkün olduğunu gösterdi. Bu inanılmaz. Keşke başka yasa tasarılarında da böyle oy alabilseydik." şeklinde konuştu.

Trump'ın eşi Melania Trump'ın girişimleriyle Teksas'ın Cumhuriyetçi Senatörü Ted Cruz ve Minnesota Demokrat Senatör Amy Klobuchar tarafından Kongre'ye sunulan "İnternetten Kaldır Yasası" adlı tasarı ilk kez şubat ayında Senatodan geçmişti.

Daha sonra Temsilciler Meclisi'nde de kabul edilen tasarı, yapay zeka veya bilgisayar tarafından oluşturulmuş kişilere yönelik müstehcen görüntü ve videoların çevrim içi platform ve sitelerde yayınlanmasını yasaklıyor.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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