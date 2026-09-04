Haberler

ABD Kara Kuvvetleri Sekreterliği'ne vekaleten Adam Telle atandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trump, istifa eden Dan Driscoll'ün yerine Kara Kuvvetleri Mühendislik Birliği yöneticisi Adam Telle'yi vekaleten atadı. Driscoll'ün istifası, Savunma Bakanı Hegseth ile yaşadığı gerilim ve terfi engelleme iddialarının ardından geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth ile yaşadığı uzun süreli gerginliğin ardından istifa eden ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll'ün yerine, Kara Kuvvetleri Mühendislik Birliğinin sivil yöneticilerinden Adam Telle'yi vekaleten atadı.

Trump, sosyal medya hesabından, Driscoll'den boşalan Kara Kuvvetleri Sekreterliği için yaptığı atamayı duyurdu.

Driscoll'ün yerine Adam Telle'yi vekaleten atadığını belirten Trump, "O herkesin saygısını kazanmış büyük bir vatansever." ifadesini kullandı.

Kara Kuvvetleri Mühendislik Birliğinde sivil olarak görev alan Telle, 20 yıldan uzun süredir Cumhuriyetçi senatörler ile çalışıyordu ve Trump'ın ilk başkanlık döneminde Beyaz Saray'da görev almıştı.

Hegseth-Driscoll gerilimine ilişkin iddialar

ABD basınında, Hegseth'in, birkaç ordu subayının terfilerini engelleme girişimleri de dahil olmak üzere birçok konuda Driscoll ile anlaşmazlık yaşadığı??????? iddiaları yer almıştı.

Savunma Bakanı Hegseth'in, görevden alınması ve yerine Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll'un geçmesinden "endişeli olduğu" da öne sürülmüştü.

Driscoll, iddiaların ardından bu hafta görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi

Gelen ihbarlar üzerine 23 üniversite için düğmeye basıldı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Malatya'da 16 ili ilgilendiren dev projede sona gelindi: İşte maliyeti

Tam 16 ili ilgilendiren dev projede sona gelindi! İşte maliyeti
Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Kraldı, ortada kaldı! Mauro Icardi'ye şok üstüne şok

Vay be Icardi! Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Sünneti saray törenine çevirdiler! Annenin girişi ağızları açık bıraktı

Sünneti saray törenine çevirdi! Annenin girişi ağızları açık bıraktı
İran'dan ABD'ye sert yanıt: Savaşı başlatan sizsiniz

ABD İran'ı suçladı, yanıt gecikmedi: Hikayeyi baştan anlatın
Yüz ifadesine dikkat! 'Yakışıklı Mısırcı'yı illallah ettiren kadın

Yüz ifadesine dikkat! 'Yakışıklı Mısırcı'yı illallah ettiren kadın
86 tonluk dev operasyon! Milyarlarca dolarlık altın böyle taşındı

Yok böyle operasyon! Aracın içindekini öğrenen kulaklarına inanamıyor