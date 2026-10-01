Trump, İsrail seçimlerinde Netanyahu desteği sorusuna siyasetle ilgilenmiyorum dedi

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'de yapılacak seçimlerde mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'yu destekleyip desteklemeyeceği sorusuna "siyasetle ilgilenmiyorum" şeklinde yanıt verdi.

Trump, TIME dergisinin bu ayki kapağında yer alarak derginin kapağında bugüne kadar en çok yer alan isim oldu.

Dergiye verdiği röportajda İran konusuna değinen Trump, İran'ı vurarak ülkeyi zayıflattıklarını ve durdurduklarını??????? iddia etti.

Trump, "İran her şeyini kaybetti. Anlaşma yapmak istiyorlar. Ben de gerçek bir anlaşma istiyorum." diye konuştu.

İran'a saldırdıklarında İran'ın buna Hürmüz Boğazı'nı kapatarak karşılık vereceğini düşünüp düşünmediklerinin sorulması üzerine, "Ellerinde her zaman bir tehdit vardı ve bu, bir süre işe yaradı ama biz bu tehdidi temelden ortadan kaldırdık." yanıtını verdi.

Geçen hafta "İran'ı ortadan kaldıracağız." açıklamasını yapıp yapmadığının sorulması üzerine Trump, "Evet, bunu yapacağım, bu mümkün." dedi.

"İran'ı ortadan kaldırarak dünyaya barış getirdik"

"Kendisini barış başkanı olarak nitelendiren biri bir halkı yok edebileceğini nasıl söyleyebilir?" sorusu üzerine Trump, "Çünkü İran'ı ortadan kaldırarak dünyaya barış getirdik. İran'ın varlığında bir barışın mümkün olabileceğini sanmıyorum." şeklinde yanıt verdi.

İran'ın yaptığı ateşkes teklifini neden reddettiğine ilişkin soruya Trump, "Hürmüz Boğazı'nı açmak için bir teklif yaptılar. Bu teklifin bazı yönlerini gördünüz, hepsini değil. Hiç yeterli değildi." yanıtını verdi.

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek ara seçimlerden sonra ABD'nin İran'a saldırılarını artırıp artırmayacağına ilişkin soru üzerine Trump, "Bu, mümkün." yanıtını verdi.

Trump, basında çıkan "ABD'nin cephanesi tükeniyor" iddialarını yalanlayarak "Bazı mühimmat türleri, diğerlerine kıyasla biraz daha düşük seviyede. Bunun yanı sıra oldukça güçlü olan ve şimdiye kadarki en yüksek gücüne ulaşmış bulunan orta ve orta-üst sınıf mühimmat seçeneklerimiz de mevcut." ifadelerini kullandı.

İsrail seçimlerinde Netanyahu'yu desteklemekten kaçındı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 7 Ekim 2023 saldırıları öncesi uyarıldığı haberlerini ilk kez duyduğunu söyleyen Trump, "Bunun böyle olduğunu sanmıyorum. Bilseydi, bu konuda bir şey yapardı. En azından insanları alarma geçirirdi." yorumunu yaptı.

İsrail'de yapılacak seçimlerde Netanyahu'yu destekleyip desteklemediği sorusunu Trump, "Şunu söyleyebilirim ki, artık siyasetle ilgilenmiyorum, sadece popüler olduğumuzu söyleyebilirim." diye geçiştirdi.

Sorunun tekrarlanması üzerine Trump, "Hayır, benim önceliğim, İsrail'i savunmalarına yardım etmek." ifadesini kullandı.

Seçimleri Netanyahu'nun rakibi Gadi Eisenkot'un kazanması durumunda ne yapacağı sorusuna ise Trump, "Hakkında kötü şeyler duymadım." dedi.

Trump, Eisenkot hakkında, "İnsanlar tıpkı beni defalarca gözden çıkardıkları gibi Bibi'yi de defalarca gözden çıkardılar. Ben olsam Bibi'yi hafife almazdım." diye konuştu.

Trump, İsrail'de oldukça sevildiğini de iddia ederek "Beni yüzde 99 oranında seviyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'ı Husi saldırılarına karşı korumadığı anımsatılınca Trump, "Onlarla ilişkimiz gayet iyi. Suudi Arabistan için çok şey yaptım. Onları korudum. Ben başkan olmasaydım, Suudi Arabistan şimdi var olamazdı. Gezegenden silinmiş olurdu." dedi.

?Yapay zeka konusu

Trump, yapay zekadan bahsederken artık "süper zeka" tanımlamasını kullandığını belirterek, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de bu tanımlamaya katıldığını vurguladı.

Yapay zeka sektörünü "yeni bir sanayi devrimi" olarak tanımlayan Trump, sektörün ekonomik potansiyelinin oldukça fazla olduğunu kaydetti.

Şi ile yaptığı görüşmede yapay zekayı da ele aldıklarını aktaran Trump, ABD'nin yapay zeka alanında Çin'in önünde olduğunu savunarak ülkesinin bu alandaki ilerlemesini yavaşlatmak istemediğinin altını çizdi.

ABD'de veri merkezlerinin yaygınlaşmasını desteklediğine vurgu yapan Trump, bu tesisleri kabul etmeyen kentlerin ekonomik fırsatları kaçıracağını savundu.

"Ben de en yüksek IQ'lardan birine sahibim"

Trump, veri merkezlerinin yerel ekonomilere gelir ve istihdam sağladığını, Amerikan teknoloji şirketlerinin büyük altyapı yatırımlarını ülke dışında gerçekleştirmesinden de rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Avrupa ülkelerinin veri merkezi yatırımlarını ABD'den çekmeye çalıştığını ileri süren Trump, Google'ın Finlandiya'daki büyük tesisini örnek göstererek "Bundan memnun değilim." diye konuştu.

Sektör liderlerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Trump, OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman ve Anthropic CEO'su Dario Amodei'ye ilişkin "Sam Altman'ı seviyorum. Zeki. Dario da zeki. Hepsi zeki. Çok yüksek IQ seviyesine sahip insanlarla çalışıyoruz. Çok, çok yüksek. Bu iyi bir şey." görüşünü paylaştı.

Trump, "Ben de en yüksek IQ'lardan birine sahibim." ifadesini kullandı.

?Ara seçimler

Trump, kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin durumuna ilişkin soruya, seçim kampanyalarına katılması halinde partisinin iyi bir sonuç alacağını düşündüğünü belirtti.

Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisinin kontrolünü kaybetmesi ihtimaline karşı ise Trump, Demokratların böyle bir durumda kendisinin üzerine gidebileceğini, kendisinin de onlara karşılık vereceğini vurguladı.

Trump, başkanlık performansının beğenilmediğini ve Cumhuriyetçilerin seçimlerde geride olduğunu gösteren anketlerin??????? de gerçeği yansıtmadığını savundu.

Kaynak: AA