Trump: Tarihi bir operasyonla İran'dan pilotlarımızı kurtardık

Trump: Tarihi bir operasyonla İran'dan pilotlarımızı kurtardık Haber Videosunu İzle
Trump: Tarihi bir operasyonla İran'dan pilotlarımızı kurtardık
? Yeni Özet: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın düşürdüğü F-15 uçaklarının pilotlarını kurtarmak için düzenledikleri operasyonun detaylarını açıkladı. Trump, "Tarihi bir operasyondu, 155 uçak operasyona katıldı. 7 saat sürdü. 21 uçak İran'a girdi." dedi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan ABD pilotlarını kurtarmak için düzenlenen operasyona 155 askeri uçağın katıldığını açıkladı.
  • Operasyon 7 saat sürdü ve 21 uçak İran'a girdi.
  • Operasyonda 4 bombardıman uçağı, 64 savaş uçağı, 48 yakıt ikmal uçağı ve 13 kurtarma uçağı kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "İran'dan ABD pilotlarını kurtarmak için düzenlenen operasyona 155 askeri uçak katıldı." dedi.

TRUMP: ABD'NİN ELİNDEKİ SİLAHLARM KİMSEDE YOK

ABD Başkanı Donald Trump düzenlediği basın toplantısında İran'la ilgili merakla beklenen açıklamasını yaptı. İran'ı bir kez daha tehdit eden Trump, "İran'ın 2 seçeneği var. Yarın akşam İran'a yönelik yeni gelişmeler olabilir. Bütün ülke tek bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir. ABD'nin elindeki silahlar kimsede yok. Bizdeki ekipman kimsede yok. F-15 pilotunu kurtardık." ifadelerini kullandı.

"PİLOTLARIMIZI KURTARMA OPERASYONUNA 155 UÇAK KATILDI"

Trump, İran'ın düşürdüğü F-15 uçaklarının pilotlarını kurtarma operasyonuna ilişkin bilgiler de verdi. Trump, şunları söyledi: "Tarihi bir operasyondu. 7 saat sürdü. 21 uçak İran'a girdi. İran güçlerini şaşırtarak farklı bölgeye sevk ettik. 7 farklı konuma gönderdik, şaşırtmaca harekatı yaptık. Kayıpsız çıktık. Hiçbir ABD askerini arkada bırakmayız, ağır ateş altındaydık.

Çok güzel helikopterle kurtardık. Harika bir operasyondu. Operasyonda 4 bombardıman uçağı, 64 savaş uçağı, 48 yakıt ikmal uçağı ve 13 kurtarma uçağı da dahil olmak üzere toplam 155 uçak kullandık. Pilot çok cesurdu, dağa tırmandı, kan kaybediyordu ama yakalanmadı.

"İRAN HALKI SİLAH ELDE EDER ETMEZ KARŞI KOYACAKTIR"

Biraz silah gönderdik, bunların İran halkına ulaşması gerekiyordu. Ne oldu biliyor musunuz? Silahları dağıtması gereken kişiler onları kendilerine sakladı. Bazı kişilere çok kızgınım ve bunun bedelini ağır ödeyecekler. İran halkı, silah elde eder etmez karşı koyacaktır. Silahları olsaydı, İran iki saniye içinde teslim olurdu. İran'ın elinde birkaç füze ve birkaç insansız hava aracı kaldı.

"BU İŞİ SONUNA KADAR GÖTÜRMEK İSTİYORUM"

İran'dan hemen çekilebiliriz, ama bu işi sonuna kadar götürmek istiyorum. Ateşkesi ilan edecek tek kişi benim. Ben herhangi bir ateşkes ilan etmedim. Onlarla görüşüyoruz, yarın akşama kadar süreleri var. Her şey yolunda gidiyor gibi görünüyor, ama bekleyip göreceğiz. Şunu anlamalısınız ki, bu insanlarla 47 yıldır uğraşıyoruz. Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması bizim önceliğimiz

Trump, İran ile savaşa karşı çıkan ABD vatandaşları hakkında, "Onlar aptal. Çünkü bu savaşın tek bir amacı var: İran’ın nükleer silaha sahip olmaması" dedi.

Turan Yiğittekin
Haberler.com
Yorumlar (10)

Haber YorumlarıSerdal:

şu anda masal anlatıyor.

Haber YorumlarıBud Spencer:

Yalanın batsın pislik şuan geri çekilmek için arabulucuları devreye sokuyorsun. Artık süpergüç değilsiniz

Haber YorumlarıBay Baykush:

Bunu zeirleyip kalp krizinden gitti diyecekler. Gösterişli bir cnaze merasimiyle uğurlayacaklar. Demedi deme.

Haber YorumlarıAhmet YILMAZ:

2026 yılının firavunu

Haber Yorumlarıtahsinpinar01:

gubararak masalsıanlatım la dünya ile alay ediyor secimde sonra israile kacacak ama amerikaya getirecekler yargılanacak bakın görün

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

