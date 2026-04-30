Trump: İran ve Ukrayna'daki Çatışmalar Birbirine Yakın Tarihlerde Sona Erebilir

Trump: İran ve Ukrayna'daki Çatışmalar Birbirine Yakın Tarihlerde Sona Erebilir
WASHINGTON, 30 Nisan (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, İran ve Ukrayna'daki çatışmaların "birbirine yakın tarihlerde" sona erebileceğini söyledi.

WASHINGTON, 30 Nisan (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, İran ve Ukrayna'daki çatışmaların "birbirine yakın tarihlerde" sona erebileceğini söyledi.

Trump, çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, görüşmenin "çok iyi" geçtiğini belirtti. Trump, görüşmede ağırlıklı olarak yıllardır süren Rusya-Ukrayna çatışmasını ele aldıklarını, "bir kısmında da İran konusuna" değindiklerini ifade etti.

"Bu savaşların hangisi daha önce sona erer? Belki de yakın tarihlerde sona ererler" diyen Trump, Putin'e Ukrayna çatışmasında kısa süreli ateşkes önerdiğini söyledi.

Rus medyasında yer alan haberlerde Putin'in, Rusya'da 9 Mayıs'ta kutlanacak olan İkinci Dünya Savaşı zaferinin yıldönümü kutlamaları dolayısıyla geçici bir ateşkes önerdiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua
