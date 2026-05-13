ABD Başkanı Trump: "İran'ın Uranyum Zenginleştirmeyi Durduracağından Yüzde 100 Eminim"

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durduracağına ve nükleer silah geliştirme hedefinden vazgeçeğine yüzde 100 emin olduğunu" belirterek, İran'la iyi bir anlaşma yapacaklarını söyledi.

Donald Trump, ABD merkezli WABC Radyo kanalına verdiği röportajda, İran'la yürütülen sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "İranlı yetkililerin kendisine zenginleştirilmiş uranyumu ABD'ye teslim edeceklerini söylediklerini" belirten Trump, "Tahran yönetiminin uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sonlandıracağı ve nükleer silah üretme girişimlerinden vazgeçeceği konusunda yüzde 100 emin olduğunu" ifade etti.

Trump, "İran'da vurulan nükleer tesislerde bulunan nükleer materyalin de ABD tarafından çıkarılacağını belirterek, bu konudaki görüşmelerin sürdüğünü" kaydetti. İran'la olası bir anlaşma konusunda üzerinde baskı bulunup bulunmadığı sorusuna Trump, "Üzerimde hiçbir baskı yok, hiçbir şeyi aceleye getirmeyeceğiz, elimizde birçok koz var" yanıtını verdi.

Trump ayrıca, "İran'la iyi bir anlaşma yapacaklarını" belirterek, "Hürmüz Boğazı'nda uygulanan ablukanın, tam anlamıyla etkili olduğunu" savundu. Trump, "İran'ın hiçbir zaman nükleer silah sahibi olamayacağını" vurguladı.

ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada ise "İran'la sağlanan ateşkesin oldukça kırılgan olduğunu" söylemiş ve "İran'ın sunduğu son öneriyi aptalca olarak" nitelendirmişti.

Öte yandan İran medyasına konuşan İranlı bir yetkili de "ülkesinin, ABD ile ikinci tur müzakerelere başlaması için öne sürdüğü 5 güven oluşturucu ön şartın yerine getirilmesi gerektiğini söyledi. Yetkili, "söz konusu şartların kabul edilmemesi halinde Tahran yönetiminin yeniden müzakere masasına oturmayacağını" ifade etti.

