ABD Başkanı Trump: "(İran'la) Müzakereler düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerliyor"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la nükleer müzakerelerin düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerlediğini belirterek, anlaşmada acele edilmeyeceğini ve İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engelleyecek bir anlaşma hedeflediklerini açıkladı. Trump, deniz ablukasının süreceğini ve bazı ülkelerin Abraham Anlaşmaları'na katılabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakere sürecinin halen devam ettiğini belirterek, "Müzakereler düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerliyor, müzakerelere katılan temsilcilerime, zaman bizim lehimizde olduğu için anlaşma konusunda acele etmemelerini söyledim." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile İran arasındaki anlaşma sürecine ilişkin diplomatik durumu değerlendirdi.

Trump, halihazırda İran'la müzakere ettikleri anlaşmanın, Tahran'ın herhangi bir şekilde nükleer silaha sahip olmasını kesin olarak engelleyeceğini vurgulayarak görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

İran'la anlaşma sağlanana kadar ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasının uygulanmaya devam edeceğinin altını çizen Trump, "Her iki taraf da acele etmemeli ve işi doğru yapmalıdır. Hata yapılmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin İran'la ilişkilerinin "çok daha profesyonel" ve "verimli" bir şekilde ilerlediğini belirten Trump, bununla birlikte İran'ın nükleer silah geliştiremeyeceğini anlaması gerektiğini kaydetti.

ABD-İran diplomasisinde Orta Doğu'daki ilgili ülkelere de teşekkür eden Trump, bazı ülkelerin Abraham Anlaşmaları'na katılabileceğini savunarak "Kim bilir, belki İran İslam Cumhuriyeti de bu anlaşmaya katılmak isteyebilir." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Trump, dün konuyla ilgili yaptığı son açıklamada, nihai hale getirilmek üzere İran'la "büyük oranda" bir anlaşma üzerinde görüşmeler yaptıklarını kaydederek, "Anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda tartışılıyor ve kısa süre içinde duyurulacak." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
