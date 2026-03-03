Trump, JCPOA'dan 2018'de çekilmeseydi İran'ın çoktan nükleer silahı olacağını savundu

ABD Başkanı Donald Trump, 2018'de ilk başkanlık döneminde İran'ın nükleer programına ilişkin Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndan (JCPOA) tek taraflı çekilmeye karar vermeseydi, Tahran'ın nükleer silaha üç yıl önce sahip olacağını iddia etti.

Trump, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2015'te imzalanan JCPOA'dan 2018'deki tek taraflı çekilme kararını savundu.

JCPOA'yı "korkunç" ve "şimdiye kadar giriştikleri en tehlikeli işbirliği" şeklinde nitelendiren Trump, ilk döneminde anlaşmayı tek taraflı feshetmeseydi " İran'ın nükleer silahlara üç yıl önce sahip olacağını" öne sürdü.

Trump, bu konuda eski Başkan Barack Obama ve onun döneminde Başkan Yardımcısı görevindeki eski Başkan Joe Biden'ın suçlanması gerektiğini ifade etti.

JCPOA, İran'ın nükleer faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, bunun karşılığında yaptırımların hafifletilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in yanı sıra Almanya ve AB ile İran arasında 2015'te imzalanmıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.