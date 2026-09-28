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Trump, İran'ın ateşkes teklifini reddetti, bu hafta ABD-İran görüşmeleri bekliyor

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Trump, İran'ın ateşkes teklifini reddetti, bu hafta ABD-İran görüşmeleri bekliyor
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın son ateşkes teklifini reddettiğini doğrulayıp bu hafta ABD ile İran arasında yeni görüşmeler beklediğini söyledi. Axios'a göre yeni dolaylı diyalog turu pazartesi gibi olabilir; İran, redde rağmen diplomatik çözümde ısrarcı.

WASHINGTON, 28 Eylül (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın son ateşkes teklifini reddettiğini doğrulamasından bir gün sonra yaptığı açıklamada, ABD ve İran'ın bu hafta yeni görüşmeler gerçekleştirmesini beklediğini söyledi.

Trump, pazar günü ABD merkezli çevrimiçi haber sitesi Axios'a telefonda verdiği röportajında, "Bu hafta İran ile daha fazla görüşme bekliyorum" dedi.

Axios bölgeden iki kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD ile İran arasında yeni bir dolaylı diyalog turunun pazartesi gibi yakın bir tarihte gerçekleşebileceğini bildirdi. Habere göre tarafların görüş ayrılıklarını giderip gideremeyeceği konusu ise belirsizliğini koruyor.

İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmayı düşünüp düşünmediği sorusuna Trump, "Bunu her zaman düşünüyorum" yanıtını verdi.

ABD'li temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner geçen hafta salı günü New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile yeni bir dolaylı müzakere turu gerçekleştirmişti.

Axios'un haberine göre bu görüşmede İran, ABD'nin deniz ablukasını kaldırması, petrol satışlarına yönelik yaptırımları sona erdirmesi ve bölgesel ateşkesi yeniden tesis etmesi koşuluyla Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı ve bir hafta içinde nükleer görüşmelere yeniden başlamayı teklif etmişti.

Trump, cumartesi günü İran'ın teklifini reddettiğini duyurdu.

Erakçi ise pazar günü NBC'ye yaptığı açıklamada, Trump'ın reddine rağmen diplomatik bir çözümde ısrarcı olduklarını belirtti.

Erakçi, "Başkan Trump'tan bu anlaşmayı reddettiğini duymuş olsak da arabulucular aracılığıyla iletilecek resmi bir yanıt bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua
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