ABD Başkanı Trump, "İran'la savaşın" bu hafta olmasa da "çok yakında" biteceğini belirtti Açıklaması

İran'ın askeri kapasitesini büyük oranda yok ettiklerini savunan ABD Başkanı Donald Trump, "savaşın" bir hafta içinde bitme ihtimali konusunda, "Sanmıyorum ama yakında bitecek. O zaman dünya daha güvenli bir yer olacak. Yakında bu iş bitecek." dedi.

ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ile birlikte Oval Ofis'te düzenlediği bir başkanlık kararnamesi imza töreninde İran'la ilgili son duruma ilişkin soruları yanıtladı.

Dünya genelinde enerji tedarik zincirini bozan Hürmüz Boğazı krizi konusunda ilgili ülkelere seslenen Trump, bu ülkelerin askeri olarak ABD'ye yardım etmesi çağrısında bulundu.

Özellikle enerji ihtiyaçlarının büyük bölümünü bu boğaz üzerinden karşılayan ülkelere seslenen ABD Başkanı, boğazın açık kalmasını sağlamak için bu ülkelerin adım atması gerektiğini vurguladı.

Çin bize teşekkür etmeli

Trump, Çin, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin enerji ihtiyaçlarının büyük kısmını buradan karşıladığını anlatarak, "Onların bize sadece teşekkür değil aynı zamanda yardım da etmesi gerekir. Beni şaşırtan şey buna istekli olmamaları. Ancak bize destek veren bazı ülkeler var, yakında onların isimleri açıklayacağım" değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin İran'a ait onlarca mayın gemisini vurduğunu, yine de boğazda halen mayın olup olmadığını bilmediklerini kaydeden Trump, "Henüz boğaza mayın yerleştirilip yerleştirilmediğini bilmiyoruz ancak olma ihtimali bile milyar dolarlık gemilere sahip insanları korkutuyor." dedi.

Trump, "İran'la savaş bir hafta da biter mi?" sorusuna, "Sanmıyorum ama yakında bitecek. O zaman dünya daha güvenli bir yer olacak. Yakında bu iş bitecek." diye cevap verdi.

İran'a yönelik saldırılarla doğru bir iş yaptıklarını savunan ABD Başkanı, "Aksi durumda bu süreç 3. Dünya Savaşı'na dönüşecek bir nükleer savaşa dönüşebilirdi." yorumunu yaptı.

İran'ın nükleer silah elde ettiği an ilk önce İsrail'i sonra da tüm Orta Doğu'yu vuracağını savunan Trump, "Orta Doğu'yu ele geçirmek istedikleri için savaşa girmesi beklenmeyen ülkelere bile binlerce füze fırlatıyorlar." yorumunu yaptı.

İran'ın Körfez ülkelerini vuracağını beklemiyorduk

Öte yandan Trump, İran'ın Körfez ülkelerini vurması konusunda "şaşkınlık" yaşadıklarını kaydederek, "Hiçbir uzman bunun olacağını tahmin edemezdi. Mesele, bunu bilmemiz gerekip gerekmediği. Bilsek bile, yine de yapmamız gerekeni yapmak zorundaydık." şeklinde konuştu.

İran'la olan süreci "büyük bir satranç oyununa" benzeten ABD Başkanı, İran'ın bu süreçte zeki hamleler yaptığını ve kendisinin de bunları gördüğünü belirtti.

Diğer yandan Trump, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in ölmüş olma ihtimaline ilişkin bir soruya, bazı kişilerin bunu dile getirdiğini, bazılarının ise Hamaney'in ağır yaralandığını söylediklerini aktardı.

"Orada kiminle konuşacağımızı bilmiyoruz çünkü liderlerinin çoğu öldü." ifadesini kullanan Trump, bu açıklamasından kısa süre sonra ise ABD olarak "İranlı yetkililerle görüşmelere devam ettiklerini" dile getirdi."

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.