Trump: İran ile görüşmeler sürüyor, bu onların son şansı

WASHINGTON, 4 Ağustos (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin "şu anda sürdüğünü" belirterek, "Bu onların son şansı" dedi.

Trump, pazartesi günü Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, "İran ile görüşüyoruz. Bu görüşmeleri İran'ın talebi üzerine, başta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar olmak üzere diğer ülkelerin de desteğiyle yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, "Bu, iyi bir anlaşmaya imza atmaları için son şansları. Belki bir sonuç alabiliriz. İran'ın başını kesmeden önce onlara son bir fırsat vermek istiyorum" dedi.

İki tarafın, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda görüşmeler yaptığını belirten Trump, "Boğazın yarın tam anlamıyla açılmasını hedefliyoruz. Bu daha birinci aşama. İkinci aşamada ise İran'ın nükleer kapasitesi konusunu ele alacağız. İran'ın nükleer silahlardan arındırılması bir zorunluluk. Bu biraz daha fazla zaman alabilir" dedi.

Trump, günün erken saatlerinde sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, İran liderlerini sert bir dille eleştirerek onları, "inanılmaz derecede ikiyüzlü" olmakla suçlamıştı.

Trump, "Görüşme talep ediyorlar, hatta 'yalvarıyorlar' da diyebiliriz. Görüşmeler başlıyor ve yakın gelecekte yenilerinin yapılması planlanıyor. Sonra da açıkça ve gururla, herhangi bir görüşme yapmadıklarını, hiçbir şeyin konuşulmadığını ve sadece Umman'la görüştüklerini söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, pazartesi günü Tahran'da yaptığı açıklamada, İran'ın an itibarıyla ABD ile herhangi bir müzakere yürütmediğini, öte yandan Hürmüz Boğazı konusunda Umman ile görüşmelerin sürdüğünü belirtmişti.

Kaynak: Xinhua