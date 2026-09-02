Haberler

Trump İran Müzakere İddialarını Yalanladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Trump, Washington yönetiminin İran'ı müzakereye çektiği haberlerini yalanladı; İran'ın anlaşma yapıp yapmamasının önemsiz olduğunu, ABD'nin stratejik üstünlüğünü ve Hürmüz Boğazı kontrolünü vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD medyasında çıkan, Washington yönetiminin İran'ı müzakere masasına çekmeye çalıştığına yönelik iddiaları yalanladı.

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımlar yaptı.

ABC News'in, Washington yönetiminin, Tahran'ı müzakere masasına çekmeye çalıştığına yönelik iddialarını yalanlayan Trump, İran'ın kendileri için "değersiz" olan bir anlaşmayı imzalayıp imzalamamasının kendisi için önem taşımadığını belirtti.

Donald Trump, ABD'nin mevcut stratejik konumunun çok daha güçlü olduğunu ve Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kontrol altında tutulduğunu savundu.

İran ekonomisinin çöküş sürecinde olduğunu ve Tahran yönetiminin kaçınılmaz olanı ertelemeye çalıştığını öne süren Trump, paylaşımında "İran halkı ne zaman ayaklanıp savaşacak?" ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA
DGM'den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber

Umutlar çabuk söndü! Marmara'daki gemi kazasından kötü haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir uçak daha indi! Galatasaray'dan sabah sabah transfer bombası

Bir uçak daha indi! Galatasaray'dan sabah sabah transfer bombası
Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor! Kaleye füze attı, takımını finale çıkardı

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor! 10 dakikada şov yaptı
Pınar Sabancı’nın kedisi öyle bir şey yaptı ki! gören şaştı kaldı

Pınar Sabancı’nın kedisi öyle bir şey yaptı ki! gören şaştı kaldı
İran saldırıların görüntülerini servis etti! ABD üssünü böyle vurdular

Savaş yine kızıştı! Saldırıların görüntülerini servis ettiler
Evinin önünde kaybolan 2,5 yaşındaki kız sulama havuzunda ölü bulundu

El kadar bebeğe ne oldu? Kendi başka kıyafetleri başka yerde
Damada pozu anlatamadı, gelinin yanına geçip kendisi gösterdi

Görüntüyü izleyenler şaştı kaldı! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Silivri açıklarında iki Türk gemisi çarpıştı! 10 kişi kayıp

Marmara'da iki Türk gemisi çarpıştı! Çok sayıda kayıp var