ABD Başkanı Trump'a göre İran'ın sınırlı ölçüde askeri kapasitesi kaldı

Abd Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankeri dronla vurduğunu kaydederek, "Bazı (askeri) yetenekleri var ama çok fazla değil. Kazanıyor değiller ancak hala ateş edebiliyorlar." dedi.

Abd Başkanı Trump, Washington'da katıldığı inanç özgürlüğü temalı bir toplantıda İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'la yaptıkları mutabakatın "çok başarılı" bir anlaşma olduğunu savunan Trump, bu anlaşmayla petrol fiyatlarının düştüğünü, Hürmüz Boğazı'nın açıldığını ve İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını kabul ettiğini söyledi.

Trump, bununla beraber, İran'ın halen belli ölçüde askeri bir kapasiteye sahip olduğunu kaydederek, İranlıların Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankeri dronlarla hedef aldığını anlattı.

Abd Başkanı, "Bazı (askeri) yetenekleri var ama çok fazla değil. Kazanıyor değiller ancak hala ateş edebiliyorlar. Dün Hürmüz Boğazı'na giren büyük bir gemiye bir insansız hava aracını yolladılar. Biz üç tanesini düşürdük. Kimse geldiğini görmedi ve gemiye çarparak biraz hasar verdi." şeklinde konuştu.

İranlı general Kasım Süleymani'ye ABD'nin düzenlediği suikasta da atıf yapan Trump, bu olayı önce İsrail'le planladıklarını ancak İsrail'in son gün geri çekilerek bu işe girmek istemediğini belirtti.

Süleymani'yi hedef alarak hem İran'a hem de Orta Doğu'ya "büyük bir iyilik" yaptıklarını iddia eden Trump, bugünkü Tahran yönetiminin dahi bundan memnun olduğunu savundu.