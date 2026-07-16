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Trump: İran, 2024'te Gözaltına Aldığı ABD Vatandaşının Ülkeden Ayrılmasına İzin Verdi

Trump: İran, 2024'te Gözaltına Aldığı ABD Vatandaşının Ülkeden Ayrılmasına İzin Verdi
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Aralık 2024'te gözaltına aldığı ABD vatandaşı Dena Karari'nin ülkeden ayrılmasına izin verdiğini ve kendisinin güvende olduğunu duyurdu.

WASHINGTON, 16 Temmuz (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Aralık 2024'te gözaltına aldığı bir ABD vatandaşının ülkeden ayrılmasına izin verdiğini söyledi.

Trump çarşamba günü sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Vatandaşımız şu anda İran dışında. Kendisi güvende ve durumu iyi. İran'ın bu iyi niyet göstergesini takdirle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

İran'da gözaltında tutulan ABD vatandaşının adının Dena Karari olduğu belirtildi. Karari'nin avukatı Jared Genser, asılsız suçlamalarla Aralık 2024'ten bu yana İran'da tutulan müvekkilinin güvende olduğunu ve ABD'ye dönmek üzere yola çıktığını açıkladı.

Kaynak: Xinhua
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