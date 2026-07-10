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ABD Başkanı Trump: "ABD, (İran'a) ateşkesin sona erdiğini açık bir dille bildirdi"

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın görüşmelerin devam etmesini talep ettiğini, kendilerinin kabul ettiğini ancak ateşkesin sona erdiğini açıkça bildirdiklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendilerinden görüşmeleri devam ettirmelerini istediğini belirterek, "Kabul ettik, ancak ABD ateşkesin sona erdiğini açık bir dille bildirdi." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından İran'a ilişkin açıklamada bulundu.

Trump, "İran bizden 'görüşmeleri' devam ettirmemizi istedi. Kabul ettik, ancak ABD ateşkesin sona erdiğini açık bir dille bildirdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
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