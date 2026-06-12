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Trump, İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin ABD-İran anlaşmasına ilişkin açıklamasını paylaştı

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ABD Başkanı Donald Trump, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin ABD-İran anlaşmasının çok yakın olduğu yönündeki sosyal medya paylaşımını kendi hesabından alıntılayarak paylaştı. Erakçi, İslamabad Mutabakat Zaptı'nın sonuçlanmaya hiç bu kadar yakın olmadığını belirtti.

Abd Başkanı Donald Trump, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin ABD-İran anlaşmasının çok yakın olduğu yönündeki açıklamasını kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Trump'ın, sosyal medya hesabından, İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki bir paylaşımını alıntılayarak paylaşması dikkati çekti.

Abd Başkanı'nın takipçileriyle paylaştığı Erakçi'nin paylaşımında, "İslamabad Mutabakat Zaptı sonuçlanmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı." ifadesi kullanıldı.

Erakçi'nin açıklamasında ayrıca, basın mensuplarının anlaşma metniyle ilgili spekülasyonlardan kaçınması gerektiği ve detayları yakın zamanda açıklayacakları vurgusu da yer aldı.

Trump, konuyla ilgili son açıklamasında, İran'ın anlaşma maddelerini yanlış şekilde medyaya sızdırdığını savunarak "Kendilerini toparlasalar iyi olur, hem de hemen." yorumunu yapmıştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
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