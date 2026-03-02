AB Başkanı Trump: İran'a Yönelik Operasyonlar Sürecek, 'Büyük Dalga' Henüz Gelmedi

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik geniş çaplı askeri operasyonların sürdüğünü belirterek, hedeflerinin İran'ın füze kapasitesini ve nükleer silah edinme ihtimalini tamamen ortadan kaldırmak olduğunu söyledi. Trump, "saldırıların çok uzun sürmesini istemediğini" belirtirken, buna karşın "büyük dalganın" henüz gelmediğini ve daha sert adımların atılabileceğini ifade etti.

Beyaz Saray'da bir grup ABD'li generale madalya takdim ettiği törende konuşan Trump, İran'ın nükleer programını "ABD için kabul edilemez bir tehdit" olarak nitelendirdi. İran'ı daha önce başka bir bölgede nükleer silah girişiminde bulunmaması konusunda uyardıklarını ifade eden Trump, "Nükleer silaha sahip bir İran ABD için kabul edilemez" dedi.

"Başlangıçta 4-5 hafta sürmesini öngördük ancak daha uzun süre devam edebilecek kapasiteye sahibiz"

"Operasyonların planlandığı şekilde ilerlediğini" savunan Trump, "başlangıçta 4 ila 5 haftalık bir takvim öngördüklerini, ancak gerekirse daha uzun süre devam edebilecek kapasiteye sahip olduklarını" dile getirdi. İran rejiminin nükleer silahının tehlikeli olduğunu belirten Trump, İran'ın giderek zayıfladığını ve operasyonlar kapsamında 10 geminin etkisiz hale getirildiğini kaydetti."

Trump, ABD'nin İran'daki askeri hedeflerine ilişkin dört öncelik sıraladı: Bunlar arasında, "İran'ın füze kapasitesinin yok edilmesi, deniz gücünün etkisiz hale getirilmesi, nükleer silah edinmesinin engellenmesi ve İran yönetiminin sınırları dışındaki silahlı unsurları finanse etme ve silahlandırma kabiliyetinin ortadan kaldırılması" yer alıyor.

"Saldırıların çok uzun sürmesini istemiyorum"

ABD Ordusu'nun "dünyanın en büyük ve en güçlü ordusu" olduğunu belirten Trump, operasyonların seyrine ilişkin olarak "Çok iyi gidiyor" değerlendirmesinde bulundu. Saldırıların süresine ilişkin "Çok uzun sürmesini istemiyorum" diyen Trump, buna karşın "büyük dalganın" henüz gelmediğini ve daha sert adımların atılabileceğini ifade etti.

Trump, Orta Doğu'da İsrail ile birlikte İran'a karşı başlatılan askeri operasyonlara ilişkin bir televizyon programına telefonla bağlanarak yaptığı açıklamada da ABD'nin gerekirse İran'a asker göndermeyi dışlamadığını söyledi. Trump ayrıca operasyonlarda hayatını kaybeden dört ABD askeri için üzüntüsünü dile getirdi.

Kaynak: ANKA