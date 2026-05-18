Haberler

Trump, bazı Körfez liderlerinin talebi üzerine İran'a planlanan saldırıyı ertelediğini açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Katar, Suudi Arabistan ve BAE liderlerinin talebi üzerine İran'a yönelik planlanan askeri saldırının ertelendiğini duyurdu. Müzakereler sürerken anlaşma sağlanamazsa geniş çaplı operasyon hazırlığı yapılması talimatı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderlerinin talebi üzerine "İran'a yarın için planlanan askeri saldırının ertelendiğini" belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasında ciddi müzakereler devam ederken Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın saldırının durdurulmasını istediğini ifade etti.

Bölge ülkelerinin liderlerinin "İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı" bir anlaşmanın sağlanabileceği görüşünü paylaştığını aktaran Trump, bu çerçevede yarın yapılması planlanan saldırının iptal edilmesi talimatını verdiğini kaydetti.

Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Caine ve ABD ordusuna saldırının gerçekleştirilmeyeceğini bildirdiğini, ancak kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşılamaması halinde İran'a yönelik geniş çaplı bir operasyon için hazırlıklı olunması talimatı verdiğini belirtti.

Kaynak: AA / Can Hasasu
Trump: Yarın İran'a yapılacak saldırıyı erteledim

İran'ın en çok zarar verdiği 3 ülke, Trump'ı son anda vazgeçirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunanistan, Dimetoka ve Kerpe Adası'ndan patriotları çekme kararı aldı

Burnumuzun dibine yerleştirmiştiler! Yunanistan geri adım attı
Aydın'da samuray kılıcıyla sokağa çıkan genç kız dehşet saçtı

Eline samuray kılıcı alan genç kız sokak ortasında dehşet saçtı
Mersin'deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı

6 kişinin öldüğü saldırıda mucize kurtuluş! Vahşeti anbean anlattı
Halil İbrahim Kalaycıoğlu 'Mezhebimi sordu' dedi, İlyas Salman'dan yanıt geldi

Kalaycıoğlu "Mezhebimi sordu" dedi, Salman'dan yanıt geldi
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü

Manzara Maldivler'den değil, denize kıyısı olmayan ilimizden
Serdar Adalı'dan sonra bir açıklama da Şenol Güneş'ten: Başkan ne diyorsa o olur

Şenol Güneş'ten kafa karıştıracak "Beşiktaş" açıklaması
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu

ROK'un ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu