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3 kez suikasttan kurtulan Trump'ın yemin töreni öncesi sıkı güvenlik önlemleri

3 kez suikasttan kurtulan Trump'ın yemin töreni öncesi sıkı güvenlik önlemleri
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ABD'nin 47'inci Başkanı Donald Trump'ın yemin töreni, aşırı soğuk hava nedeniyle kapalı alanda gerçekleştirilecek. Capitol One Arena'da yapılacak açılış geçit töreni için güvenlik önlemleri artırıldı. ABD medyasında yer alan haberlere göre, son günlerdeki saldırılar güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Trump, daha önce 3 kez suikast girişiminden kurtulmuş, birisinde ise kulağından yaralanmıştı.

ABD'nin 47'inci Başkanı Donald Trump'ın yemin töreni, aşırı soğuk hava nedeniyle ABD Kongre binasının önünden kapalı bir alana alınsa da açılış geçit töreni, 20 bin kişiye ev sahipliği yapacak Capitol One Arena'da gerçekleştirilecek.

KOLLUK KUVVETLERİ YÜKSEK ALARMDA

ABD güvenlik güçlerinin hem açılış töreni hem de yemin töreni boyunca yüksek güvenlik önlemleri aldığı ve tehlikelere karşı alarmda olduğu bildirildi. ABD medyasında yer alan haberlerde, yeni yılın ilk gününde, New Orleans'ta 14 kişinin ölümüne neden olan kamyon saldırısı ve Las Vegas'ta bir Trump otelinin önünde meydana gelen Tesla Cybertruck bombalamasının, ABD kolluk kuvvetlerini yüksek alarmda tuttuğu bildirildi.

Trump'ın Yemin Töreni İçin Yüksek Güvenlik Önlemleri

GİZLİ SERVİS, FBI VE ULUSAL MUHAFIZLAR DA DAHİL OLACAK

Haberlere göre, açılış töreni, federal, eyalet ve yerel kolluk kuvvetleri tarafından yoğun bir şekilde güvenlik altına alınacak. Güvenlik önlemlerine, ABD Gizli Servisi, FBI, Kongre Binası Polisi ve Ulusal Muhafız birimleri de dahil olacak. Kongre Binası ve çevresindeki alanlar, güvenlik çemberi barikatları, kontrol noktaları ve gözetim alanlarıyla çevrilmeye başlandı. Ayrıca, keskin nişancılar ve diğer uzman güvenlik ekipleri, olası tehditleri izlemek üzere çatılara ve diğer görüş noktalarına konuşlandırılacak.

Trump'ın Yemin Töreni İçin Yüksek Güvenlik Önlemleri

SON TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ BİR POLİS HELİKOPTERİ DEVRİYE GEZECEK

Trump'ın yemin töreni için yaklaşık 230 metre yükseklikte son teknoloji ürünü bir polis helikopteri devriye gezecek. Tören boyunca kalabalık üzerinde uçacak helikopter, çevredeki şüpheli araçları, nakliye araçları, insan topluluklarını ve çatıları herhangi bir tehlikeye karşı kontrol edecek.

Trump'ın Yemin Töreni İçin Yüksek Güvenlik Önlemleri

TRUMP, GİZLİ SERVİSİN YAKIN KORUMASI ALTINDA OLACAK

Trump, ayrıca gizli servisin yakın koruması altında olacak. Trump'a yönelik geçtiğimiz aylarda suikast girişimlerini soruşturan ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, ABD Gizli Servisi'ni kötü planlama ve yerel kolluk kuvvetleriyle iletişim ve koordinasyondaki aksaklıklar nedeniyle suçlamıştı.

3 KEZ SUİKAST GİRİŞİMİNDEN KURTULMUŞTU

Trump daha önce 3 kez suikast girişiminden kurtulmuş, birisinde ise kulağından yaralanmıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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