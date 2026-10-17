Trump'ın yaklaşık 400 milyon dolarlık balo salonu inşaatı mahkeme kararıyla sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray yerleşkesindeki tartışmalara yol açan yeni balo salonunun inşaatı temyiz mahkemesinin durdurma kararının geçici olarak askıya alınmasının ardından hızla sürerken binanın kaba yapısı ortaya çıkmaya başladı.

Trump'ın, ABD Kongresinden onay almadan inşaatına başladığı balo salonuyla ilgili tartışmalar, başkent Washington'da devam ediyor.

AA görsel ekibinin inşaatın son halini çektiği görüntülerde balo binasının duvarlarının Beyaz Saray'la eşit yüksekliğe ulaşmış ve çatısının da kısmen kapanmış olması dikkati çekti.

Video kaydında Beyaz Saray'ın doğu tarafındaki inşaatın çevresinde devasa vinçlerin aktif olduğu ve inşaatta kalabalık işçi grubunun çalıştığı görüldü.

Federal Temyiz Mahkemesinin "Kongre izni olmadığı" gerekçesiyle durdurduğu inşaat, Yüksek Mahkemenin 5'e karşı 4 oyla verdiği yürütmeyi durdurma kararı sayesinde yeniden canlanmış durumda.

Yaklaşık 400 milyon dolara mal olması beklenen yeni balo salonu, 8 bin 360 metrekarelik alanı kaplıyor ve yerin altına doğru 6 kat daha uzanıyor.

Balo salonu inşaatına ABD'li iş insanları sponsor oldu

Başkan Donald Trump, birçok defa sorulduğu halde balo binasının inşaatı için bağışta bulunanların isimlerini paylaşmazken Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, inşaat için 330 milyon dolar bağış yapan kişi ve kurumların isimlerini yayımladı.

Gazetenin haberine göre teknoloji devleri Nvidia ve Apple, en yüksek bağış tutarı olan 25 milyon dolarla tüm bağışçılar arasında listenin başında yer aldı.

Trump'a yakınlığıyla bilinen İsrail destekçisi Adelson ailesi ve telekomünikasyon şirketi Dish Network'ün kurucu ortağı ve Başkanı Charles Ergen'in de 25'er milyon dolar bağış taahhüt ettikleri bildirildi.

Projeye 20 milyon dolar ve üzerinde bağış yapanlar arasında ise Alphabet/Google (22 milyon dolar) ve Laura&Isaac Perlmutter Vakfı (20 milyon dolar) gibi kuruluşlar yer aldı.

Ayrıca haberde balo salonuna 10 bin doların üzerinde bağış yapan 67 kişi ve kurumun olduğu bilgisi yer aldı.

Beyaz Saray yetkilileri, daha önce 400 milyon dolara mal olabileceği belirtilen balo salonunun tamamen özel bağışçılar tarafından finanse edileceğini ve vergi mükelleflerinin cebinden para çıkmayacağına dair açıklamada bulunmuştu.

Beyaz Saray, 37 kişi, şirket ve vakfı bağışçı olarak kamuoyuna açıklamış ancak detaylarını ve bireysel bağışların tutarlarını belirtmemişti.

Öte yandan, askeri savunma özelliği de olan yapının, Trump'a yakın ve hükümetle doğrudan iş ilişkisi bulunan teknoloji devleri tarafından finanse edilmesi ve Beyaz Saray'ın tarihi dokusunun değiştirilmesinin oluşturduğu siyasi kriz, başkentte hala hissediliyor.

Balo salonu, aynı zamanda askeri savunma yapısı olarak tasarlandı

Beyaz Saray ve Başkan Donald Trump'ın açıklamalarında, yer üstünde görkemli resepsiyonlara ev sahipliği yapacak salonun altında olası ulusal güvenlik tehditlerine karşı 6 kat derinlikte yer altı komuta merkezinin oluşturulacağı belirtiliyor.

Son kaydedilen görüntülerde inşaatın gün yüzüne çıkan duvarlarının ve tavandaki çelik kolonlarının oldukça kalın olması dikkati çekiyor.

Zeminin altında kalan bölümünde askeri savunma sistemleri, bağımsız yaşam destek üniteleri ve sığınak alanları bulunacak balo salonu, olası saldırı anında kriz yönetim merkezi olarak işlev görecek.

Başkan Trump, yeni balo binasının yapılmasını savunduğu paylaşımında, "Aynı zamanda muazzam bir askeri koruma, dron koruması alıyoruz. Bina dron geçirmez. Füze geçirmez, bir şey ne kadar füze geçirmez olabilirse o kadar." ifadelerini kullanmıştı.

Binanın inşası büyük tartışmalara yol açtı

Trump'ın yeni balo salonu inşaatını, ABD yasalarının gerektirdiği üzere Kongreden onay almadan başlatmasıyla ortaya çıkan siyasi tartışmalar, etik ve tarihsel bağlamda ise sivil toplum örgütlerinin protestoları izledi.

Konunun yargıya taşınması üzerine Federal Temyiz Mahkemesi 7 Ağustos'ta, Kongre onayı alınmadığı gerekçesiyle projenin yasa dışı olduğuna hükmetmiş ve inşaatı durdurma kararı almıştı.

Mahkemenin karar metninde, "Başkan, Beyaz Saray'ın sahibi değil geçici bir kiracısıdır." ifadesine yer verilmişti.

Yüksek Mahkeme ise 5'e karşı 4 oyla alt mahkemenin bu kararını geçici olarak durdurmuş ve projedeki yer üstü çalışmalarının sürdürülmesinin önünü açmıştı.

ABD Başkanı Trump'la yakınlığı ve hükümetle iş ilişkisi olan büyük teknoloji şirketlerinin balo salonuna yüksek miktarda bağışta bulunması ve bu yapının Kongreden onaysız dönüştürülmesi konusu, ülkenin başkentindeki tartışmaların odak noktası olmaya devam ediyor.

Kaynak: AA