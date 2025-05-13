Trump'ın Temsilcisi: 'ABD, Rusya ve Ukrayna İle Görüşmeler Olmazsa Süreçten Çekilebilir'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın Rusya ve Ukrayna'ya bir "ültimatom" verdiğini belirterek, taraflar arasında doğrudan görüşmelerin gerçekleşmemesi durumunda ABD'nin süreçten çekilebileceğine işaret etti.

ABD merkezli Breitbart News'e konuşan Witkoff, Rusya-Ukrayna arasında gerçekleşebilecek olası barış görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın Rusya ve Ukrayna'ya "ültimatom" verdiğini belirten Witkoff, "Başkan Trump, eğer kısa sürede doğrudan görüşmeler gerçekleşmezse ABD'nin bu çatışmadan tamamen çekilmeyi değerlendirmesi gerektiğine inanıyor. Bu savaşı biz başlatmadık, ama sona erdirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Witkoff, çözümün doğrudan görüşmeler yoluyla getirilebileceğini dile getirerek, "Ukraynalıları ve Rusları aynı masaya oturtmamız gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Tarafların "birbirlerini sevmediğini" vurgulayan Witkoff, "Bunu değiştirmek zorundayız. Herkesin bu konunun çözümünün diplomatik yollardan geçtiğini düşünmesini sağlamalıyız." diye konuştu.

"Bu aptalca bir savaş ve başlamaması gerekiyordu"

Witkoff, Trump'ın 2020'de başkan seçilmesi durumunda bu savaşın çıkmayacağını belirterek, "Bu aptalca bir savaş ve başlamaması gerekiyordu." dedi.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi, ABD'nin görüşmelerden geri çekilmesi durumunda herkes için "kötü bir sonuç" meydana geleceğini söyledi.

Rusya'nın "barışçıl bir çözüm" istediğini ifade eden Witkoff, ABD'nin amacının tarafları bir araya getirerek "barışçıl bir çözümün alternatiflerinin herkes için kötü olduğunu göstermek" olduğunu kaydetti.

Witkoff, olası bir çözüm yolunun öncelikle ateşkesten geçtiğini dile getirerek, bunun olması durumunda herkesin "durup asıl meselelere odaklanabileceğini" vurguladı.

Taraflar arasındaki görüşmelerde "başlıca ihtilaf konuları"

Witkoff ayrıca, görüşmelerdeki başlıca ihtilaf konularının "Ukrayna'daki beş bölge üzerindeki egemenlik tartışmaları, Zaporijya nükleer santrali ve Ukrayna'nın Karadeniz'e erişimi" olduğuna dikkati çekti.

"En büyük anlaşmazlık konusunun" beş bölge üzerindeki egemenlik tartışması olduğuna işaret eden Witkoff, Rusya'nın bu bölgelerden ikisinin kontrolünü "ezici bir üstünlükle" elinde tuttuğunu, Ukrayna'nın ise diğer üç bölgede "bir dereceye kadar" kontrolünün olduğunu söyledi.

Witkoff, beş bölge konusunda taraflarla "gayriresmi" bir görüşme içerisinde olduklarını aktararak, "Zaporijya nükleer santrali, bu tartışmanın önemli bir parçası çünkü burası bir nevi 'cevher' ve kapatıldı ama yeniden açmamız gerekiyor çünkü Kiev'deki bazı bölgelere çok fazla elektrik sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Her iki taraftan yetkililerle çatışmaların çözümü için görüştüğünü aktaran Witkoff, "İngiltere'den, Fransa'dan, Almanya'dan, İtalya'dan bu işe dahil olan tüm ulusal güvenlik danışmanlarıyla konuştum. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile de konuştum. Başkan Putin'in imzası olmadan hiçbir anlaşma olmaz." ifadelerini kullandı.