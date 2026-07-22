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Trump'ın Suudi Arabistan'la nükleer işbirliği anlaşmasını onaylaması İsrail'de rahatsızlığa neden oldu

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ABD Başkanı Trump'ın Suudi Arabistan ile sivil nükleer işbirliği anlaşmasını onaylaması, İsrail'de nüfuz kaybı endişesi yarattı. İsrailli yetkililer anlaşmayı 'rahatsız edici' ve 'tehlikeli' olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan ile sivil nükleer işbirliği anlaşmasını onaylamasının İsrail'de rahatsızlığa neden olduğu belirtildi.

Yedioth Ahronot gazetesine konuşan adları??????? açıklanmayan üst düzey İsrailli yetkililer, ABD'nin attığı bu adımın, tıpkı Türkiye'ye olası F-35 satışı gibi "rahatsız edici" olduğunu ifade etti.

Gazeteye konuşan İsrailli yetkililer, Washington yönetiminin Riyad'a Tel Aviv ile normalleşmeyi sivil nükleer işbirliği anlaşması için bir şart olarak öne sürmemesine dikkati çekti.

ABD'nin Riyad'a böyle bir şart öne sürmemesinin İsrail'in Washington'daki nüfuzunun zayıfladığına işaret ettiğini söyleyen yetkililer, Tel Aviv yönetiminin Suudi Arabistan'a karşı kullanabileceği bir kozu kaybettiğini söyledi.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyinin eski başkanvekili Yaakov Nagel ise Suudi Arabistan'ın topraklarında uranyum zenginleştirebilecek olmasının hata olduğunu iddia etti.

İsrailli emekli diplomat Jeremy Issacharoff de söz konusu anlaşmayı "aşırı derecede tehlikeli" olarak nitelendirdi.

Issacharoff, söz konusu adımın İsrail'in ulusal güvenliğini ilgilendiren kritik konularda Washington'daki politikaları etkileme kapasitesinin azaldığını gösterdiğine işaret etti.

ABD basınında yer alan haberlerde, Trump'ın Suudi Arabistan'a "sivil nükleer program desteği verilmesini ve potansiyel olarak uranyum zenginleştirebilecek faaliyetlerinin önünün açılmasını" öngören anlaşmayı onayladığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ
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