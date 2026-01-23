Trump'ın NATO'nun Afganistan'daki rolüne ilişkin açıklamaları İngiltere'de tepkiyle karşılandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın "NATO müttefiklerinin Afganistan'da cephe hattında yer almadığı" yönündeki açıklamaları, İngiltere'de hükümet ve siyasilerin sert tepkisine neden oldu.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir Sözcü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Afganistan'daki İngiliz kuvvetleri dahil NATO güçlerinin rolünü küçümsediği gerekçesiyle Trump'a eleştiride bulundu.

Başbakanlık Sözcüsü, "Trump, Afganistan'da NATO'nun bir parçası olarak yapılan fedakarlığı küçümsemekle hata yaptı." ifadesini kullandı.

Afganistan'da görev yapan 457 İngiliz askerinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda askerin de yaralandığını ve yüzlercesinin kalıcı sağlık sorunları yaşadığını hatırlatan Sözcü, bunun "fedakarlık" olduğunu, "kolektif güvenlik" adına ve bir müttefike yapılan "saldırıya yanıt" olarak gerçekleştirildiğini savundu.

Sözcü, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın İngiliz silahlı kuvvetlerinin fedakarlığıyla gurur duyduğunu belirterek, Trump'tan bir özür talep edilip edilmeyeceği ya da iki lider arasında bu konuda bir görüşme yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorulara yanıt vermedi.

Savunma Bakanı Healey: "İngiltere ve NATO müttefikleri, ABD'nin çağrısına karşılık verdi"

İngiltere Savunma Bakanı John Healey de Trump'ın sözlerine tepki göstererek, Afganistan'da hayatını kaybeden İngiliz askerlerinin "kahraman" olduğunu dile getirdi.

Healey, "İngiltere ve NATO müttefikleri, ABD'nin çağrısına karşılık verdi. 450'den fazla İngiliz askeri bu görevde hayatını kaybetti." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'de ana muhalefetteki Muhafazakar Parti'nin lideri Kemi Badenoch da Trump'ın açıklamalarını "tamamen saçmalık" olarak nitelendirdi.

Badenoch, İngiliz, Kanadalı ve NATO askerlerinin ABD ile birlikte 20 yıl boyunca Afganistan'da savaştığına işaret ederek, bunun bir görüş olmadığını, "fedakarlık" olduğunu ve "saygıyı hak ettiğini" savundu.

Trump: "Onlara hiç ihtiyacımız olmadı"

ABD Başkanı Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, NATO müttefiklerinin Afganistan'da "cephe hattından uzak durduğunu" belirtmiş ve NATO'nun gerektiğinde ABD'nin yanında olup olmayacağından emin olmadığını söylemişti.

Trump, "Onlara hiç ihtiyacımız olmadı. Onlardan hiçbir zaman gerçekten bir şey istemedik. Afganistan'a asker gönderdiklerini söylediler ve gönderdiler de ama biraz geride, cepheden biraz uzakta kaldılar." diye konuşmuştu.