Trump'ın Maduro'ya İstifa Ültimatomu

Haber: Nilgün Hande ÖZTÜRK

(ANKARA) - ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yakın zamanda gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, "Derhal istifa et ve ülkeni terk et" dediğini, Maduro'nun ise bunu reddederek, kendisi ve müttefikleri için "küresel af" talep ettiği öne sürüldü. Görüşmenin Brezilya, Katar ve Türkiye aracılığıyla sağlandığı iddia edildi.

Donald Trump, Maduro ile telefon görüşmenin gerçekleştiğini doğrulayarak gazetecilere, "İyi ya da kötü geçtiğini söyleyemem, sadece bir telefon görüşmesiydi" dedi.

ABD ve Venezuela hükümetleri, konuşmada ele alınan konulara ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşmadı. Ancak ABD merkezli Miami Herald gazetesine konuşan kaynaklar, Trump'ın Maduro'ya "açık bir mesaj" ilettiğini belirtti. Trump'ın Maduro'ya, "Kendinizi ve yakınlarınızı kurtarabilirsiniz, ama ülkeyi hemen terk etmelisiniz" diyerek güvenli çıkış olanağı sunduğu ileri sürüldü. Bu teklifin, Maduro'nun eşi ve oğlu için de geçerli olduğu kaydedilirken; Maduro'nun hemen istifa etmeyi kabul ederse uygulanacağı belirtildi.

Maduro, Trump'ın ültimatomunu reddetti

İddialara göre Maduro da buna karşın "hemen istifa etmeyi reddederek, dünya çapında dokunulmazlık, siyasi kontrolü devretme ancak silahlı kuvvetlerin kontrolünü elinde tutma gibi" taleplerde bulundu.

Gazete, Trump ve Maduro arasında doğrudan başka bir temasın olmadığını belirtti. Ancak Maduro'nun, Trump'ın Venezuela hava sahasını "tamamen kapattığını" açıklamasının ardından geçen hafta sonu ikinci bir görüşme talep ettiği iddia edildi.

Miami Herald, ilk görüşmenin Brezilya, Katar ve Türkiye aracılığıyla sağlandığını bildirdi.

Maduro ve çevresi Trump'ın "blöf" yaptığını düşünüyor iddiası

ABD merkezli Wall Street Journal'a konuşan ve Venezuela yetkilileriyle düzenli teması olan bir kaynak, Trump'ın bu ültimatomuna ilişkin, "Maduro ve çoğu yakın çevresi ABD'nin askeri tehditlerini blöf olarak görüyor" dedi.

Wall Street Journal ayrıca, dün yaptığı haberde de Trump yönetimine Venezuela'ya yönelik baskıyı artırması çağrısında bulunarak, "Maduro'yu devirmek ABD ulusal çıkarına hizmet eder" yorumunu yaptı. Gazetenin editör kurulu, "Maduro gitmeyi reddederse ve Trump onu devirmekten çekinirse, kaybeden Trump ve ABD'nin güvenilirliği olur" ifadelerini kullandı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan barışçıl çözüm çağrısı

Barışçıl bir çözüm arayışı kapsamında Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Maduro yönetimi ile Venezuela muhalefeti arasında görüşmelerin yapılabileceği olası bir yer olarak Kolombiya'nın Kartagena kentini önerdi.

Venezuela devlet medyasında dün yayımlanan bir mektupta Maduro, ABD'yi "dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip Venezuela'yı askeri güç kullanarak ele geçirmekle" suçladı.