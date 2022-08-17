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Trump'ın eski yardımcısı Pence, FBI'nın Mar-a-Lago baskınını eleştirdi

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Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'da bulunan Mar-a-Lago malikanesine 8 Ağustos sabahı FBI ajanları tarafından düzenlenen baskınla ilgili açıklamalarda bulundu.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'da bulunan Mar-a-Lago malikanesine 8 Ağustos sabahı FBI ajanları tarafından düzenlenen baskınla ilgili açıklamalarda bulundu.

AA / Kyle Mazza - Güncel

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