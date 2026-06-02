İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 6 kişi öldü

ABD Başkanı Trump'ın İsrail ve Hizbullah'ın saldırmama konusunda mutabık kaldığını açıklamasının ardından İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki El-Mervaniyye kasabasına saldırdı. Saldırıda 1'i kadın, 2'si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "saldırıların duracağını" açıklamasına rağmen, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı El-Mervaniyye kasabasına düzenlediği saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Trump'ın, İsrail ile Hizbullah'ın "birbirlerine saldırmama" konusunda "mutabık kaldıklarını" açıklamasının üzerinden birkaç saat geçmeden İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine saldırdı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, El-Mervaniyye'yi gece saatlerinde hedef alan İsrail saldırısında 1'i kadın, 2'si çocuk, 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ne olmuştu?

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte, İsrail ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdiğini açıklamıştı.

İran, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğunu duyurmuştu.

İsrail basını, Dahiye'ye düzenlenecek saldırıların ABD tarafından son anda durdurulduğunu ileri sürmüştü.

Trump, İsrail ve Hizbullah ile görüştüklerini, tarafların "birbirlerine saldırmama" konusunda "mutabık kaldıklarını" paylaşmıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor

