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Trump, 2028 için Vance'i destekliyor

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, bağışçılarla gerçekleştirdiği bir görüşmede, Başkan Yardımcısı JD Vance'in 2028 başkanlık seçimlerini kazanmasını istediğini söylediği öne sürüldü.

Abd Başkanı Donald Trump'ın, bağışçılarla gerçekleştirdiği bir görüşmede, Başkan Yardımcısı JD Vance'in 2028 başkanlık seçimlerini kazanmasını istediğini söylediği öne sürüldü.

Washington Post gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump, yaklaşık 2 hafta önce Oval Ofis'te bağışçılarla yaptığı basına kapalı görüşmede, 2028 yılında gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçimleri Vance'in kazanmasını istediğini bağışçılara ileten Trump, "Günün sonunda halkın JD'yi seçmesini sağlamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Trump'a yakın bir kaynak da Başkan'ın, Cumhuriyetçi Partinin gelecekteki lideri olarak Vance'i gördüğünü ancak Vance'in adaylığını ne zaman açıklayacağı ya da ona yönelik desteğini ne zaman kamuoyuna duyuracağı konusunda henüz karar vermediğini ileri sürdü.

Öte yandan, ABD Başkanı'na yakın bazı danışmanlar ise Trump'ın 2028 seçimleri için Vance ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında henüz kesin bir tercih yapmadığını iddia etti.

Kaynak: AA
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