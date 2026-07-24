Trump: Gemilere verilen hasar İran'ın dondurulmuş parasıyla ödenecek

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'de saldırıya uğrayan gemilerin hasarının, ABD'deki hesaplarda bekleyen İran parası ile ödeneceğini duyurdu.ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı ve çevresindeki gemilere yönelik saldırılar üzerine, Amerikan bankalarında dondurulmuş İran varlıklarının gemilerdeki hasarı gidermek için kullanacaklarını duyurdu.

Trump, kendi sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Bundan böyle gemilere, taşıdıkları mallara veya bunlarla ilgili her şeyNewslettere verilen hasarlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin muhafaza ve kontrol ettiği İran varlıklarından ödenecek" ifadelerini kullandı.

Bu arada ABD ordusu, İran'a üst üste 13'üncü gece saldırı düzenlediğini açıkladı. Bölgeden sorumlu ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) bu saldırılarda, "İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçen sivil denizciler ve ticari gemiler için oluşturduğu tehdidi azaltmak amacıyla, askeri komuta merkezlerini, insansız hava aracı depolama tesislerini, iletişim ağlarını, kıyı gözetleme noktalarını ve denizcilik kapasitelerini hedef aldıklarını" bildirdi.

CENTCOM'un X hesabından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın, Devrim Muhafızları'nın son günlerde gerçekleştirdiği saldırılara rağmen açık olduğu ve "Ticari gemilerin, ABD ordusunun desteğiyle boğazda serbestçe seyrüsefer yapmaya devam ettiği" belirtildi.

İran misilleme saldırılarını sürdürüyor

İran devlet medyası da, ülkenin güneyindeki Ahvaz kentinin vurulduğunu; ayrıca liman kenti Bender Abbas ve Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nda patlamalar yaşandığını bildirdi.

Washington ve Tahran arasında, geçen Haziran ayındaki geçici uzlaşının ardından savaşa fiilen yeniden dönülmüş durumda. ABD yaklaşık iki haftadır İran'daki hedefleri bombarken, Tahran güçleri de bölge ülkelerindeki Amerikan üslerine düzenli olarak saldırı düzenliyor.

Tahran ve müttefikleri bölgedeki gemilere, özellikle de petrol tankerlerine yönelik saldırılar da gerçekleştiriyor. Perşembe günü Yemen'deki Husi milisler, Kızıldeniz'de iki Suudi Arabistan petrol tankerine saldırı düzenlediklerini duyurdu. Bu gelişme üzerine Donald Trump, İran yanlısı Husilere "önemli bir askeri ceza" tehdidinde bulundu.

AFP / ET,MUK

Kaynak: Deutsche Welle