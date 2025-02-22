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Trump'tan sürpriz karar! ABD tarihine geçen ismi görevden aldı

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ABD Başkanı Donald Trump, general rütbesiyle görev yapan ikinci siyahi Amerikalı olarak kayıtlara geçen Genelkurmay Başkanı Charles Brown'ı ani bir kararla görevden alarak yerine Hava Kuvvetleri'nden korgeneral rütbesiyle emekli olan Dan Caine'i aday gösterdi.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada,Genelkurmay Başkanı Charles Brown'ı görevden aldığını ve hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ettiğini belirtti.

"SEÇİN BİR LİDER"

Trump, paylaşımında, "General Brown'a, şu anki Genelkurmay Başkanlığımız da dahil olmak üzere ülkemize verdiği 40 yılı aşkın hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisi bir beyefendi ve seçkin bir lider; kendisi ve ailesi için iyi bir gelecek diliyorum." ifadelerini kullandı.

Trump'tan sürpriz karar! ABD tarihine geçen ismi görevden aldı

YERİNE HEMEN ATAMA YAPILDI

Yeni Genelkurmay Başkanlığı görevine emekli Hava Kuvvetleri Korgenerali Dan "Razin" Caine'i aday gösterdiğini açıklayan Trump, Caine'in özellikle DEAŞ'la mücadelede başarılar gösterdiğine dikkati çekti.

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de yaptığı açıklamada Brown'a teşekkür ederken, Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Oramiral Lisa Franchetti ve Hava Kuvvetleri İkinci Komutanı Orgeneral Jim Slife'ın da görevden alındığını duyurdu.

BROWN ABD TARHİNE GEÇMİŞTİ

Brown, ABD tarihinde general rütbesiyle görev yapan ikinci siyahi Amerikalı olarak kayıtlara geçmişti. Caine, son olarak Merkezi İstihbarat Teşkilatında (CIA) askeri işlerden sorumlu yardımcı direktör olarak görev yapmıştı.

Trump'tan sürpriz karar! ABD tarihine geçen ismi görevden aldı
Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıT Y:

Bu adam çok dengesiz, hem kendi ülkesine hem de başka ülkelere çok zarar verecek bu gidişle...

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMülayim:

Belli ki başkan Brown dan hoşlanmıyor:D

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
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