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Trump, düzensiz göçmenlerin toplu sınır dışı edilmesi planını doğruladı

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, düzensiz göçmenlere yönelik toplu sınır dışı planını doğruladı. Truth Social'da yaptığı açıklamada, ulusal acil durum ilan edip orduyu kullanacağını belirtti. 18. yüzyıldan kalma "Yabancı Düşmanlar Yasası"nı kullanmayı planlayan Trump'ın bu hamlesi, yasal ve lojistik açıdan tartışma yaratıyor.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, düzensiz göçmenlere yönelik toplu sınır dışı planında orduyu kullanacağını ve ulusal acil durum ilan edeceğini doğruladı.

SOSYAL MEDYADAN ONAYLADI

Trump, Truth Social platformunda kendisine yöneltilen "Trump yönetimi ulusal acil durum ilan etmeye hazırlanıyor ve kitlesel sınır dışı etme programıyla Biden'ın işgalini geri çevirmek için askeri varlıkları kullanacak" iddiasına "Doğru" yanıtını verdi.

TARİHİ YASAYI KULLANACAK

2024 Başkanlık Seçimleri kampanyasında Trump, 18. yüzyıldan kalma "Yabancı Düşmanlar Yasası"nı kullanacağını açıklamıştı. Bu yasa, ABD ile savaş halindeki ülkelerden gelen 14 yaş üstü kişilerin gözaltına alınarak sınır dışı edilmesine olanak sağlıyor.

SORU İŞARETLERİ VAR

Savunma Bakanlığı, halihazırda Ulusal Muhafızlar aracılığıyla sınır güvenliğini destekliyor. Ancak Trump'ın planladığı kitlesel sınır dışı operasyonunun yasal, lojistik ve bütçesel kısıtlamaları hakkında belirsizlikler sürüyor.

Trump, düzensiz göçmenlerin toplu sınır dışı edilmesi planını doğruladı
Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

Darısı bizim başımıza inşallah bir cok yönden bize zararları oldu şimdi atlar bazı troller ne alaka dıye

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