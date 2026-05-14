Trump, Çin uygarlığının sembolü Gök Tapınağı'nı ziyaret etti

ABD Başkanı Donald Trump, Pekin'i ziyaretinde Çin uygarlığının sembolü olarak görülen tarihi Gök Tapınağı'nı ziyaret etti.

Xinhua'nın haberine göre Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Pekin'in merkezinin güneyindeki tarihi tapınak kompleksini gezdi.

Sabah saatlerinde ikili görüşme gerçekleştiren Trump ve Şi, görüşme sonrası Çin uygarlığının sembollerinden biri olan Gök Tapınağı'na hareket etti.

İki lider, tapınakta Çin imparatorlarının o yılının hasadının iyi geçmesi için dua ettiği "Bereketli Hasatlar İçin Dua Holü" olarak adlandırılan ana yapının önünde birlikte fotoğraf çektirdi.

Trump, bir gazetecinin gezinin nasıl geçtiği sorusuna, "Harika bir mekan. İnanılmaz. Çin çok güzel." şeklinde yanıt verdi.

Yer ile gök arasında uyum

15. yüzyılda inşa edilen Gök Tapınağı, Çin uygarlığının kozmik düzene ve siyasi otoritenin bu düzendeki rolüne dair temel fikirlerinin mimari formlara dönüştüğü bir anıt niteliğinde.

Düz ve köşeli formların yeryüzünü, dairevi şekillerin gökleri temsil ettiği yapıların birleşiminden oluşan tapınak kompleksi, geleneksel Çin inancında yeryüzündeki dünyevi düzen ile göklerdeki ilahi düzen arasında uyum arayışını yansıtıyor.

Tapınağın inşasını izleyen yüzyıllarda Çin'e hakim olan Ming ve Çing hanedanlıkları döneminde imparatorlar, her yıl hasat mevsimi öncesinde buraya gelerek, hasadın verimli olması için göklere kurban adıyorlardı.

Bu törenler imparatoru, yer ile gökteki düzen arasında bir aracı, kozmik düzenin uyumunu sağlayan kişi olarak konumlandırıyordu. İmparatorun bu uyumu gözetmemesi halinde göklerin hükmünün değişeceğine ve iktidarını kaybedeceğine inanılıyordu.

Dünyada çatışmaların ve jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde Trump'ın ziyareti için Gök Tapınağı'nın seçilmesi, Çin tarafının, iki büyük gücün uyum içinde dünya barışı için çaba sarf etmesi gerektiğine yönelik bir mesaj olarak yorumlandı.

Pekin'in merkezinin güneydoğusunda bir açık hava müzesi olan tapınak kompleksi, Trump'ın ziyareti nedeniyle dünden itibaren kamuya kapatılmıştı.

Trump, 8,5 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret ediyor

ABD Başkanı Trump, 8,5 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret ediyor. Önceki Başkan Joe Biden, iktidar döneminde Çin'e ziyaret gerçekleştirmemişti. ABD'den Çin'e lider düzeyindeki son ziyaret, Trump'ın ilk döneminde, 2017'de yapılmıştı.

Trump, 2017'deki ilk ziyaretinde Çin'in tarihi imparatorluk sarayı Yasak Şehir'e konuk olmuştu.

Siyasi kurmayları ve iş insanlarından oluşan heyetle, 3 günlük ziyaret için dün başkent Pekin'e gelen Trump, akşam onuruna verilecek yemek davetine katılacak.

Trump, 15 Mayıs sabahında Çin lideri ile çay buluşması için yeniden bir araya gelecek. ABD Başkanı, birlikte yenecek öğle çalışma yemeğinin ardından ülkesine dönecek.