Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...

İran'da düşürülen F-15 savaş uçağının pilotlarının kurtarıldığını söyleyen Trump, yaptığı yeni açıklamada ağzını bozdu. Salı günü İran'a görülmemiş bir saldırı düzenleyeceklerini işaret eden Trump küfür ederek, "Bunun eşi benzeri olmayacak. O s...min boğazını açın, yoksa cehennemi yaşayacaksınız. İyi izleyin. Allah'a şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

  • ABD Başkanı Donald Trump, İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu kurtardıklarını açıkladı.
  • Trump, İran'a Hürmüz Boğazı'nı açması için verdiği sürenin yarın dolacağını belirtti.
  • İran, ABD'nin saldırı tehditlerine karşılık Hürmüz Boğazı ve Babu'l Mendeb Boğazı'nı kapatabileceğini uyardı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken ABD'nin savaş uçaklarının düşürülmesinin ardından ABD Başkanı Trump adeta öfke krizi geçirdi. Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'a verdiği süre yarın doluyor. Bu süreye gönderme yaparak Social Truth'tan yeni paylaşımlar yapan Trump ağzını bozdu. 

"İRAN'IN DAĞLARINDAN PİLOTU AĞIR YARALI KURTARDIK"

Trump şu ifadeleri kullandı: 

" İran'ın derinliklerindeki dağlardan, ağır yaralı ve gerçekten cesur F-15 mürettebat üyesini kurtardık. İran ordusu yoğun şekilde arama yapıyordu ve bize çok yaklaşmıştı. Kendisi son derece saygın bir albay. Bu tür bir operasyon, 'insan ve ekipman' açısından taşıdığı risk nedeniyle nadiren gerçekleştirilir. Neredeyse hiç yapılmaz"

YARINI İŞARET EDİP SAAT VERDİ

Pilotları kurtarma operasyonuna değinen Trump, "İkinci operasyon, ilkinden sonra gerçekleştirildi; ilk operasyonda pilotu güpegündüz kurtardık, bu da alışılmadık bir durumdu ve İran üzerinde 7 saat geçirdik. Herkes tarafından sergilenen inanılmaz bir cesaret ve yetenek örneği. Pazartesi günü saat 13.00'te (TSİ 20.00) Oval Ofis'te, askeri yetkililerle birlikte bir basın toplantısı düzenleyeceğim" açıklamasını yaptı.

AĞZINI BOZDU

Salı günü itibarıyla İran'a ait köprü ve enerji santrallerini hedef alacaklarını ve en büyük yapılardan saldırıya başlayacaklarını belirten Trump, "Salı günü İran’da Enerji Santrali Günü ve Köprü Günü olacak; hepsi bir arada gerçekleşecek. Bunun bir benzeri olmayacak! O s...min boğazını açın, deli p.çler, yoksa cehennemi yaşarsınız. İyi izleyin! Allah'a şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

İRAN: TEK HAMLEDE DURDURURUZ

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin enerji altyapısına saldırı tehditlerini hayata geçirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yanında Babu'l Mendeb Boğazı'nın da kapatılabileceği uyarısında bulundu. İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın tehditlerini değerlendirdi.

Velayeti, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Direniş Cephesi'nin komuta merkezi, Babu'l Mendeb'i Hürmüz Boğazı gibi görüyor. Beyaz Saray aptalca hatalarını tekrarlamayı planlıyorsa, enerji akışının ve küresel ticaretin tek bir hareketle sekteye uğratılabileceğini yakında anlayacaktır."

NE OLMUŞTU?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 3 Nisan'da ülkenin orta kesimlerinde bir savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü duyurmuştu.

İran basını, ABD'ye ait savaş uçağının pilotunun yakalanıp esir alınmış olabileceğini kaydetmişti.

ABD basınına konuşan yetkililer de uçağın düştüğünü doğrulayarak mürettebattan bir kişinin kurtarıldığını, ikinci kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.

New York Times gazetesinin haberinde, Hürmüz Boğazı yakınlarında F-15 savaş uçağıyla neredeyse aynı anda, ikinci bir ABD savaş uçağının daha düşürüldüğü kaydedilmişti. Haberde, uçağın pilotunun olaydan kurtulduğu aktarılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını açıklamıştı.

Çağla Taşcı
Yorumlar (25)

Haber Yorumlarıx2kddwjfr5:

bu abd’nin dünya fonksiyonunu kaybetmesinin ayak sesleridir

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Allah, ona bile adını söyletiyor ya sen ona bak. En güçlü denilen kişi bile gerçekte en güçlünün adını haykırıyor. Bir röportajda, ben yaratıcının varlığına inanmıyorum diyen genç... Ayrılırken şu kelimeyi kullanıyor: Allah'a emanet ol.

Haber YorumlarıKenan polat:

Turamp + netanyahu =oe

Haber Yorumlarıİsmail Zeynep:

Kenan Polat adminin gözünden kaçmiş senin yorum hayret paylaşmış

Haber YorumlarıHüso Fıso:

Bana dostunu söyle sana kim olduğunu söyliyim

Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

süper haber yaaa çok şükür kurtarildi

Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Adamın kafayı yemiş. Al da bi Doktora götür. Kafayı sıyırmış. Milletin eline almaya korktuğu şeyi adam ağzından düşürmüyor....

Haber YorumlarıBozkurt:

Bu yine kamer genç'in mezarını ziyaret etmiş anlaşılan baksanıza kafa yine

Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

türbe ziyaret edip olmayacak dua ya amin demektense KAMER GENÇ kardeşin mezarını ziyaret etmek daha hayırlı yalansız çalmadan terk etti bu alemi ışıklar içinde uyusun.

Agbadou'dan penaltı kararına tepki: Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir

Söylediği şey yenir yutulur gibi değil!
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım

Sağlık Bakanı müjdeyi verdi! Çağın vebası tarih oluyor
Çanakkale'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Eşini katletmeden önce yaptığı tüyler ürpertti
Beşiktaş taraftarları derbiyi bırakıp birbirini yumrukladı

Ülkede futbolun bittiğini en iyi özetleyen görüntü!

Paylaşımı olay oldu! Herkes Kazakistanlı spor koçunu konuşuyor

Paylaşımı olay oldu! Herkes onu konuşuyor
TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti

TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti
Agbadou'dan penaltı kararına tepki: Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir

Söylediği şey yenir yutulur gibi değil!
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım

Sağlık Bakanı müjdeyi verdi! Çağın vebası tarih oluyor
Çanakkale'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Eşini katletmeden önce yaptığı tüyler ürpertti