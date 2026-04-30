Trump, ABD'nin Almanya'daki birliklerinin azaltılması olasılığını değerlendirdiğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Almanya'da konuşlu askeri birliklerinin sayısının azaltılması olasılığını değerlendirdiğini belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in İran'ın nükleer silaha sahip olmasını sorun olarak görmediğini savunmasının ardından ABD'nin bu ülkede konuşlu birliklerine ilişkin açıklama yaptı.

ABD'nin, Almanya'da bulunan askeri birliklerinin sayısını azaltma ihtimalini incelediğini ve değerlendirdiğini belirten Trump, bu konuyla ilgili kararın kısa süre içinde verileceğini aktardı.

Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünüyor. Ne hakkında konuştuğunu bilmiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, kendisinin, diğer ülkelerin İran ile ilgili çok daha önce yapması gerektiği şeyi yaptığını ileri sürerek, şunları kaydetmişti:

"Almanya'nın hem ekonomik hem de diğer açılardan bu kadar kötü durumda olmasına şaşmamalı."

Merz de ABD Başkanı Trump ile arasındaki kişisel ilişkinin kendisi açısından "iyi durumda" olduğunu söylemişti.

ABD'nin Almanya'daki askeri varlığı

ABD Silahlı Kuvvetlerinin Almanya'da askeri mevcudiyeti bulunuyor.

Almanya'da 37 bin civarında ABD askeri görev yapıyor.

Ülkenin farklı bölgelerinde 40 kadar ABD askeri tesisi aktif durumda bulunuyor. Ramstein Hava Üssü, ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) ve ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) ile Spangdahlem Hava Üssü, Almanya'da en bilinen ABD varlıkları olarak öne çıkıyor.