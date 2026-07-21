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Trump, ABD'den Lübnan'a direkt uçuşların başlatılması talimatını verdi

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ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüşmesinin ardından ABD'li havayolu şirketlerinin Lübnan'a direkt uçuş düzenlemesine izin verilmesi talimatı verdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li hava yolu şirketlerinin Lübnan'a direkt uçuşlar düzenlemesine ilişkin talimat verdiğini açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüşmesinin ardından iki ülke arasındaki uçuşlara ilişkin açıklamada bulundu.

ABD'li hava yolu şirketlerinin Lübnan'a direkt uçuşlar düzenlemesine izin verilmesi talimatı verdiğini aktaran Trump, "Umarım diğer ülkeler de aynısını yapar." ifadesini kullandı.?

Trump, Avn ile ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelmişti.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
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