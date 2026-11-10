Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Trump, ABD-İran çatışmasının sona ermesi için olumlu ivme görüldüğünü söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trump, ABD-İran çatışmasının sona ermesi için olumlu ivme görüldüğünü söyledi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trump, ABD-İran çatışmasının sona erdirilmesine yönelik olumlu ivme yakalandığını ve bölge ülkelerinin İran'a yönelik 'Demir Kapı' görev gücünü desteklediğini söyledi. Trump, yeni askeri saldırı ihtimalinin düşük olduğunu ancak ABD güçlerinin teyakkuzda kaldığını belirtti.

WASHINGTON, 10 Kasım (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, ABD- İran çatışmasının sona erdirilmesine yönelik olumlu bir ivme yakalandığını söyledi.

Trump pazartesi günü Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklamalarda bulundu.

Trump açıklamasında, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt ve diğer bölge ülkelerinin, İran'ın kara ikmal yollarını kısıtlamayı hedefleyen yeni "Iron Gate" (Demir Kapı) görev gücü ile ABD'nin uyguladığı mevcut deniz ablukasının sürdürülmesini desteklediğini kaydetti.

Söz konusu ülkelerin "mevcut durumun korunmasını tercih edeceğini" belirten Trump, bölge ülkelerinin İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda hemfikir olduğunu ve bu meselenin "müzakereye açık olmadığını" ifade etti. İran ise nükleer programının tamamen barışçıl amaçlar taşıdığını vurgulamayı sürdürüyor.

Öte yandan Trump, İran'a yönelik yeni askeri saldırı ihtimalinin düşük olduğunu, ancak ABD güçlerinin teyakkuzda kaldığı uyarısında bulundu.

Trump, "Ortadoğu'daki gelişmelerde herhangi bir değişiklik olması halinde harekete geçmeye hazırız. Ancak an itibarıyla böyle bir durum pek olası görünmüyor" dedi.

Trump, "Çatışmanın sona ermesi yönünde olumlu bir ivme görüyoruz" ifadelerini kullanırken konuya ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise pazar günü yaptığı açıklamada, diplomatik çabalarda çok az ilerleme sağlandığını ve yakın zamanda bir atılım beklenmediğini söylemişti.

Kaynak: Xinhua
Milyonlara müjde! 45 meslek grubuna 5 yıl erken emeklilik14

Milyonlara müjde! 45 meslek grubuna 5 yıl erken emeklilik
Kongo'da cepheden kaçan 66 askere idam cezası

66 askere idam cezası! Suçlama hayli vahim
Tivorlu İsmail, Avrupa turnesinde omuzlardan düşürüldü! Sahneye topallayarak çıktı

Olacağı buydu! Tivorlu İsmail'i taşırken yere düşürdüler
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

25 dolara koltuk aldı, içinden 191 bin dolarlık servet çıktı

25 dolara koltuk aldı, içinden 191 bin dolarlık servet çıktı
Fenerbahçe'den kimsenin beklemediği transfer hamlesi

Ve bomba patladı! Fenerbahçe'den kimsenin beklemediği transfer hamlesi
Yüzük töreninde tepsiye para yağdı! Hoca dayanamadı13

İmam yüzük töreninde gördüklerine inanamadı: Hayatımda ilk defa...
İnşaat işçilerinden duygulandıran hareket! 9'u 5 geçe iskelede Ata'ya saygı için durdular

İskelede duygulandıran an! Kayıtsız kalmadılar
Samsun'da 8 yaşındaki çocuğa taciz iddiası kanlı bitti! Çocuğun amcası sırtından bıçaklandı

8 yaşındaki çocuğa taciz iddiası! Amcası sırtından bıçaklandı
Galatasaray'a çifte şok! Osimhen ve Leao'dan kötü haber14

Kötü haber geldi! Galatasaray'a çifte şok

BBP'li Çağlayan'dan İBB'ye çağrı: Mağdur hanelerin su borçları silinsin

Yüzlerce ailenin sesi oldu: Borçlarını hemen silin