Haberler

Trump, 3 Kasım seçimleri öncesi İran'a saldırı olmayacağını, ablukanın süreceğini açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trump, 3 Kasım seçimleri öncesi İran'a saldırı olmayacağını, ablukanın süreceğini açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki ara seçimler öncesi İran'a saldırı düzenlemeyeceğini ve İran'a yönelik ablukanın süreceğini açıkladı. Trump, İran ile müzakereleri yapıcı bulduğunu ve İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını vurguladı.

WASHINGTON, 9 Ekim (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da düzenlenecek ABD ara seçimlerinden önce İran'a saldırmayacaklarını, İran'a yönelik ablukanın ise devam edeceğini açıkladı. Trump, İran ile yürütülen müzakereleri ise yapıcı diye nitelendirdi.

Trump perşembe günü sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "3 Kasım'daki ara seçimlerden önce İran'a hiçbir şekilde saldırı düzenlemeyeceğiz" dedi.

"İran İslam Cumhuriyeti ile verimli görüşmeler yürütüyoruz" diyen Trump, İran'ın ekonomik ve askeri açıdan "son derece kötü durumda" olduğunu ifade etti.

İran'a yönelik ablukanın "tam olarak yürürlükte" kalmaya devam edeceğini belirten Trump, Hürmüz Boğazı'ndan bir gecede 22 milyon varil petrol geçtiğini ve bu petrolün İran'dan gelmediğini ya da İran'a gitmediğini kaydetti.

Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını da vurguladı.

Financial Times gazetesi perşembe günkü haberinde Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının keskin biçimde azaldığını bildirdi. Ön verilere göre salı günü boğazdan geçen 4 milyon varil petrol, eylül sonlarında kaydedilen günlük 15 milyon varil ortalamanın oldukça altında kaldı.

ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin verilerine göre, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırı başlattığı 28 Şubat'tan önce, 2025'in son çeyreğinde Hürmüz Boğazı'ndan günde ortalama 21,6 milyon varil petrol geçmişti. Bu, küresel petrol tüketiminin yaklaşık beşte birine denk geliyor.

Kaynak: Xinhua
İstanbul'da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı! Ölü sayısı 5'e yükseldi

İstanbul'da çöken binada korkulan oldu
Pakistan savaşa dahil oldu! Jetler havalanıp bomba yağdırdı

Savaşa bir ülke daha dahil oldu
Otoyol kazısında şaşırtan keşif! Torbalar dolusu altın sikke gün yüzüne çıktı

Otoyol inşaatında heyecan yaratan keşif
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ceylana plastik yediren adama tepki gecikmedi

Hayvana eziyet eden adama unutamayacağı ders
Şili'de sel felaketi! Sulara kapılan sürücü dehşet anlarını kaydetti

Korku filmi değil gerçek!
Yakın arkadaşı Ozan Orhon kızını kaybeden Atilla Taş’ın durumunu anlattı: Aradım, acıdan konuşamıyor

Ozan Orhon Atilla Taş’ın durumunu anlattı: Acıdan konuşamıyor
TikTok'ta skandal yayın! Herkes emniyeti etiketliyor

TikTok'ta mide bulandıran yayın! İzleyen herkes emniyeti etiketliyor
Camide servet dolu çantayı çaldı! Polis 620 dakikalık görüntüyü izleyip yakaladı

Camide servet dolu çantayı çaldı! 620 dakikalık takiple yakalandı
Acun Ilıcalı Türk yıldızın peşinde! Çuvalla parayı verip alacak

Para var huzur var! Milli kalecimizi de alıyor
Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti