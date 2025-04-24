TRT, 'tabii Çocuk' Kanalını Hizmete Aldı

TRT'nin dijital platformu tabii, çocuklara özel "tabii Çocuk" isimli yeni kanalı hizmete aldı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yayına başlayan kanal, minik izleyicilere dijitalde yeni bir dünya sunuyor.

Genel Müdür Mehmet Zahid Sobacı, "tabii Çocuk" kanalının yayına başladığını sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla duyurdu:

"Bugün başrol çocukların! 23 Nisan coşkusunu, geleceğimizin teminatı evlatlarımız için yayına başlayan 'tabii Çocuk' kanalımızla taçlandırıyoruz. Haydi çocuklar, gelin, temiz, eğlenceli ve öğretici içeriklerle dolu bir dijital mecrada, tabii Çocuk'ta buluşalım!"

"tabii Çocuk", yaş ve gelişim özelliklerine göre hazırlanmış seçkin içerikleriyle çocuklara güvenli dijital izleme deneyimi vadediyor.

Oyunla öğrenmeyi birleştiren, doğayı, sevgiyi ve paylaşmayı anlatan hikayelerle "tabii Çocuk", platformda "Ege ile Gaga", "Rafadan Tayfa", "Pırıl", "Supa Strikas", "CoComelon" ve "Blippi" gibi yapımları minik izleyiciyle buluşturuyor.