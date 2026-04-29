TRT ortak yapımı "Şehzade: Büyük Şenlik" 1 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak

Osmanlı döneminin ihtişamlı şenliklerini ve medeniyet birikimini konu alan TRT ortak yapımı "Şehzade: Büyük Şenlik" filmi, 1 Mayıs'ta vizyona girecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle hazırlanan filmin yapımcısı Osman Subaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin 15 kişilik bir ekiple 4 yıllık titiz bir çalışma sonucunda tamamlandığını belirtti.

Filmin bir seri olarak planlandığını kaydeden Subaşı, "İzlediğinizde göreceksiniz, bitmeyen bir hikaye anlatıyoruz. Kimseyi yarım kalmışlık duygusuyla bırakmak istemeyiz. Bu yüzden filmin devamı gelecek." dedi.

Subaşı, filmin odağındaki Osmanlı şenliklerinin toplumsal ve siyasi derinliği olduğuna dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Osmanlı'da şenliklerin ekonomik ve dini boyutunun yanı sıra devletin devamlılığına ve bekasına ilişkin çok ciddi bir siyasi tarafı vardı. Dünyanın her yerinden gelen göstericilerin katıldığı, bizzat padişahın himayesinde yapılan bu süreç çok önemliydi. Biz bu atmosferin içerisinde Şehzade Murat'ın yaşadığı bir hikayeyi anlatıyoruz."

"Üç boyutlu animasyon tekniğiyle çalıştık"

Filmde son teknoloji programları kullanan kreatif bir ekiple çalıştıklarını vurgulayan Subaşı, "Üç boyutlu animasyon tekniğiyle çalıştık. Bazı sahnelerin gerçekliğe uygun olması için önce profesyonel oyuncularla teatral çekimleri gerçekleştirdik. Daha sonra bu görüntüleri anime ettik. Görsel efektleri yer yer mecburen kullandık ancak her şeyin el emeği göz nuruyla işlendiği, gerçeklikten uzaklaşmayan bir yapım ortaya çıkardık." değerlendirmesinde bulundu.

Osman Subaşı, filmin sadece bir çocuk eğlencesi değil aynı zamanda bir medeniyet anlatısı olduğunun altını çizerek, "Osmanlı'nın 1500'lü yıllardan itibaren ulaştığı topraklarda kimsenin dinine, diline ve ırkına karışmadan, emperyal bir duygu gütmeksizin sunduğu özgürlük alanı ile 1700'lü yıllarda denizaltı gibi teknik savunma araçlarını üretmiş olması, dünyaya kattığı medeniyet mirası açısından çok kıymetlidir. Biz de bu hikayeyi anlatmayı kendimize bir misyon edindik." ifadelerini kullandı.

Tarihi atmosferde macera dolu bir hikaye anlatılıyor

Geleneksel unsurların modern animasyon teknikleriyle harmanlandığı yapım, sarayda düzenlenen büyük bir şenlik hazırlığı sırasında sorumluluk almayı öğrenen Şehzade Murat'ın hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Murat Karahüseyinoğlu'nun üstlendiği filmin animasyon yönetmenliğini ise Hakan Bol yaptı.

Kostümleri, müzikleri ve sahne tasarımlarıyla izleyiciyi Osmanlı'nın görkemli atmosferine götürmeyi hedefleyen, dostluk, cesaret ve dayanışma temalarının ön plana çıktığı filmin konusu ise şöyle:

"Sarayda büyüyen genç bir şehzade, çocukluğundan beri dinlediği görkemli şenlik hikayelerini bizzat yaşamak ister. Kardeşinin sünneti için düzenlenen büyük kutlamaları halkın arasından görmek isteyen şehzade, gizlice saraydan kaçar ve kendini İstanbul'un hareketli sokaklarında bulur. Bu kaçış, onu beklenmedik bir maceranın içine sürükler. Aynı dönemde, kimliğini saklayarak bir gösteri grubuna katılan İtalyan bir prenses de şehre gelmiştir. Yolları kesişen bu iki genç, kısa sürede hem birbirlerinin hayatını değiştirir hem de kendilerini eğlenceli olduğu kadar tehlikeli bir kovalamacanın ortasında bulur."