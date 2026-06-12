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TRT Mobil Sinema Tırı Niksar'da çocuklarla buluştu

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TRT'nin Mobil Sinema Tırı Projesi kapsamında Tokat'ın Niksar ilçesindeki Ulvi Saime Kaya İlkokulu öğrencileri, sinema keyfi yaşadı. Çocuklara patlamış mısır ve ikramlar eşliğinde film gösterimi yapıldı.

TRT tarafından hayata geçirilen Mobil Sinema Tırı Projesi kapsamında Tokat'ın Niksar ilçesinde Ulvi Saime Kaya İlkokulu öğrencileri, sinema keyfi yaşadı.

Sinema salonlarına erişim imkanı kısıtlı olan çocukları beyaz perdeyle buluşturmayı amaçlayan proje kapsamında Niksar'a gelen TRT Mobil Sinema Tırı, Ulvi Saime Kaya İlkokulu önünde konuşlandırıldı.

Öğrenciler, tırda oluşturulan özel sinema ortamında film izleme heyecanı yaşadı.

Niksar Kaymakamı Kadir Perçi ile Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Koyuncu da TRT Mobil Sinema Tırı'nda incelemede bulunarak, öğrencilerle bir araya geldi.

Çocuklarla sohbet eden Perçi ve Koyuncu, sinema heyecanlarına ortak olarak sevinçlerini paylaştı.

Film gösteriminin ardından öğrencilere patlamış mısır, meyve suyu ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

TRT Mobil Sinema Tırı'nın Tokat programı kapsamında farklı ilçelerde de öğrencilerle buluşmaya devam edeceği belirtildi.

Proje ile özellikle kırsal bölgelerde yaşayan çocukların kültür ve sanat etkinliklerine erişiminin artırılması, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz
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